Bendarzsevszkij Anton: egyáltalán nem állunk közel háború befejezéséhez

A győzelem bejelentését és ezzel a háború végét vagy az általános mozgósítást és ezzel az ukrajnai háború folytatását várták sokan a győzelem napi Vlagyimir Putyin-beszédtől. Bendarzsevszkij Anton, a Danube Institute kutatási igazgatója, a posztszovjet térség szakértője szerint azonban inkább egyfajta magyarázkodás hangzott el, úgy véli, az orosz elnök elsősorban az orosz lakossághoz szólt, hogy ideológiai és jogalapot teremtsen az Ukrajnában zajló háborúra. Elmagyarázta, hogy miért történik a háború, beszélt a világháborús orosz hősiességről, hogyan sikerült megállítani a fasizmus terjedését, megvédeni az országot, és összekötötte a most Ukrajnába zajló háborúval, hogy most is az orosz hadsereg az oroszok érdekeit védi, és megvédi a régiót a fasizmus terjedésével szemben.

"Egyfajta világmagyarázatot hallottunk Vlagyimir Putyin részéről, hogy megindokolja az ukrajnai beavatkozást. Ami leginkább a külföld számára levonható tanulság, hogy a háború folytatódni fog. Egyáltalán nem állunk közel háború befejezéséhez,

a háború addig folytatódik, amíg Oroszország nem éri el a stratégiai vagy taktikai céljait"

– mondta a szakértő.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin most érdekes módon mind a háború szót, mind a különleges katonai művelet megnevezést kerülte, lavírozott a kifejezések között, agresszióról, beavatkozásról beszélt. Érdekességként kiemelte, hogy Putyin előző években elmondott beszédeiben a béke mindig hangsúlyos szerepet kapott, arról beszélt, hogy el kell kerülni a háborút, míg most a béke egyetlen szóval sem szerepelt a beszédében, ezt a témát teljes mértékben kerülte.

"Voltak kis számú tüntetések is Oroszország-szerte, és az emberek nem Ukrajna mellett vagy az orosz elnök vagy a vezetés ellen léptek fel, hanem a békéről szóló plakátokkal mentek az utcára. Ezeket az embereket letartóztatták.

Az, hogy valaki kiírja, legyen béke, atrocitásnak minősül mostanában Oroszországban"

– jegyezte meg.

A győzelem napján elmaradt a megszokott légi bemutató, pedig azt tervezték, hogy a repülőgépek ezúttal Z-alakzatban repülnek majd. A hivatalos indokolás szerint azért maradt el, mert nem engedték az időjárási viszonyok, de Bendarzsevszkij Anton megjegyezte, Moszkvában vagy Szentpéterváron valóban felhős volt az ég, ám az, hogy mind a 29 városban lemondták a bemutatót, némileg különös. Az előző években ugyanis ha kellett, még a felhőket is feloszlatták a győzelem napi parádék kedvéért. "Nem tudjuk egyelőre, hogy miért maradtak el a légi bemutatók, az biztos, hogy nem az időjárási viszonyok miatt" – tette hozzá.

Júniusban jöhet az ellentámadás

A térség szakértője arról is beszélt, hogy egyelőre nem alakult ki állóháború, az orosz erők nagyon lassan, napi egy-két kilométert haladnak előre Kelet-Ukrajnában, bevetik a nehéztüzérséget, és őrlik fel szép lassan az ukrán védelmi állásokat, az ukránok pedig miközben veszteségeket okoznak az ellenfélnek, lassan vonulnak vissza. "Ha ez így folytatódik, akkor néhány hét alatt a hivatalosan kinyilvánított célt, a donbaszi régió, vagyis a donyecki és a luhanszki megye megszerzését meg tudják oldani a jelenlegi tempóban" – mondta Bendarzsevszkij Anton, de hozzátette, közben az ukránok egyre több segítséget kapnak a nyugati államoktól.

Május végétől érkeznek sokkal komolyabb amerikai fegyverek Ukrajnába, az ukránok abban bíznak, ha ezeket megkapják, akkor a kiképzés után valamikor június második felében elkezdhetik az ellentámadást a megszállt területeken, és visszaszerezhetik az oroszoktól.

"Az ukrán taktika valószínűleg most abban merül ki, hogy kitartani ameddig lehet, szép lassan visszavonulni, hogy ne legyenek komolyabb emberveszteségeik, hogy ne sikerüljön az oroszoknak bekeríteni az ukrán erőket, majd ha megérkezik a katonai segítség Nyugatról, akkor pedig ellentámadásba lendülnek" – mondta a kutatási igazgató.

Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov