Előrelépés a COVAX számára: a Moderna oltását is engedélyezte a WHO

A Moderna már az év végén kezdi a szállítást, de mindössze 34 millió adagnyit tud juttatni a COVAX-sémának, amely a WHO vezetésével igyekszik egyenlőbb vakcinaeloszlást biztosítani világszerte annak érdekében, hogy a szegényebb, alacsonyabb érdekérvényesítő képességgel rendelkező államok is hozzá tudjanak jutni a pandémia leküzdéséhez nélkülözhetetlen oltáshoz. Februárban a Ghána volt az első ország, amely a COVAX-en keresztül kapott vakcinát, azóta pedig hat kontinens országai kapták adagok tízmillióit annak érdekében, hogy minél hamarabb megszabadulhassanak a koronavírus bilincsétől.

A COVAX működése sosem volt kérdőjelek nélküli. A WHO vezetője, Tedrosz Gebrejeszusz a gazdag országokat vádolta azzal, hogy aláássák a kezdeményezés működőképességét azáltal, hogy magasabb áron is nagy mennyiségeket, saját népességük átoltásához többszörösen elegendő vakcinát vásárolnak fel előlük. Ennek köszönhetően áprilisban

a világszerte beadott vakcinák mindössze 0,3 százaléka került szegény országok lakosainak szervezetébe.

Jelenleg ötféle oltással gazdálkodhat a szervezet: csak olyan vakcinát vihetnek ugyanis a szegény országokba, amelyeket a WHO már jóváhagyott – írja a BBC. Ezek listája jelenleg a következő:

Pfizer

kétféle gyártású AstraZeneca

Johnson&Johnson/Janssen

Moderna.

Az öt közül ugyanakkor eddig csak a Pfizer és az AstraZeneca oltásait tudták elkezdeni szállítani.

A kedvezményezettek között olyan - részben igen szegény - országok vannak, mint Algéria, Malawi és Uganda Afrikában, Irán és Irak a Közel-Keleten, valamint Barbados, El Salvador és Nicaragua az amerikai kontinensen. Bár az első rendelkezésre álló dózisok nagy részét alacsony és közepes jövedelmű országokba szállítják, került abból magas jövedelmű országokba, például Kanadába is.

Nem sikerül ugyanakkor olyan gyorsan haladniuk a vakcinaszállítmányozással, mint azt eredetileg tervezték: most az indiai helyzet és a kiviteli tilalom ezen csak tovább ront. Szükségük lenne oltásadományokra is, amit már egyes országok meg is ígértek, de kevesen juttattak ténylegesen is vakcinát a COVAX-nek.

A szervezet annyi oltást akarnak a világ 92 legszegényebb országába juttatni, ami azok népességének ötödét képes immunizálni

- a WHO szerint ugyanakkor a nyájimmunitáshoz 70 százalék átoltása a szükséges.

A WHO friss sajtóközleménye szerint a negyedévben sürgősen szüksége van 20 millió adag oltásra, mivel az Indiában kialakult helyzet felülírta elképzeléseiket: Svédország már felajánlott egymillió adagnyi vakcinát a COVAX részére – írja a Politico. Az AstraZeneca oltásából küldendő szállítmányt a svédek már kifizették. Ezekből egészségügyi dolgozók második oltását szeretné a szervezet megoldani.

A Moderna arról tájékoztatott, hogy az elérhető legalacsonyabb áron szállítja majd saját oltását a szervezetnek, ugyanakkor arra, hogy nagy menyiségben hozzájussanak az oltáshoz, még sokat kell várni, így bár jó hír az engedélyeztetés, ez nem fogja tudni megoldani a jelenlegi problémákat.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd