Szakértő: a pedofília elleni küzdelem egy kis epizódja a Vatikánban dúló „ádáz harcnak”

Kamarás István vallásszociológus az InfoRádiónak emlékeztetett, korábban Ferenc pápát is illették olyan vádakkal, hogy nem reagál kellő időben a hasonló esetekre, hogy eltusolja azokat, miközben elődje ebben a tekintetben jóval óvatosabbak voltakat, úgymond „védve a mundér becsületét”. Ugyanakkor a mostani szentatya egyre radikálisabb szavakkal kíséri az eseményeket, odáig elmenve, hogy bottal kell ütni az egyházi berkekben előforduló pedofíliát.

Vagyis fokozódik az odafigyelés a katolikus egyházon belül a pedofília elleni harcban, olyannyira, még ha nem is régen, de már külön bizottság alakult a Vatikánban erre a témára. „Ha tetszik, egyre radikálisabb az önkritika” – fogalmazott a szakember. Természetesen, mint ahogyan a világi életben, most és a jövőben is bármikor előfordulhatnak esetek, de kétség kívül láthatók arányeltolódások.

A cölebsz papság életmódja vagy hatalmi helyzete azonban döntő lehet a kérdésben. Kamarás Iván – szociológiai értelemben – inkább az utóbbit tartja problémásnak, hiszen egy szabadon választott, bár a katolikus egyházban nem az, cölibátus egy olyan életforma, amit meg lehet élni tisztességesen.

A pedofília elleni küzdelem azonban csak egy epizód, Ferenc pápa reformjai és az azokat ellenzők közötti „ádáz harcnak” egy mellékága – fogalmazott a szakértő.

