Jobban látszik, ki fogja nyerni az amerikai elnökválasztást, mint a megelőző napon, de még mindig nem látszik teljesen - foglalta össze a helyzetet egy mondatban Feledy Botond külpolitikai szakértő az InfoRádió Reggelinfo című műsorában.

A republikánus Donald Trumpék által indított különböző bírósági eljárások a jelek szerint relatíve gyorsan zajlanak, a döntések meg is születnek.

"Azon ugyanakkor lehet még vitatkozni, hogy Arizona befejezettnek tekinthető-e, vagy hogy a republikánusok által észak-nyugaton indított perek mennyire fogják befolyásolni a michigani és wisconsini szavazatszámlálás végleges voltát" - jegyezte meg.

Nem csak a demokraták élnek a levélszavazás lehetőségével

A legtöbben úgy tudják, hogy a levélszavazatokkal, amelyek miatt néhány államban még akár változás is történhet, elsősorban a demokraták élnek, ám ez inkább nemzeti szinten van így Feledy Botond szerint, és például

Pennsylvaniában nem biztos, hogy igaz.

Itt a szavazathegyen csak péntekre fognak végigérni a számlálóbiztosok. Nem biztos, hogy fordulat következhet be, de a demokraták reménykednek.

Ott van még Georgia, egy kicsi állam néhány elektorral, ahol szintén Donald Trump vezet, de még szintén lehet meglepetés.

Nevadában még vezet Joe Biden, de még nem nyilvánították véglegesnek az eredményt –

ha ezen állam hat elektorát megszerzi és megtartja azokat, amelyeket többé-kevésbé már az övének nyilvánítottak, akkor megnyílik az út az elnöksége elé.

A korábbiaknál jóval magasabb részvételi arányra magyarázatul az elemző felidézte, mindkét oldal tudott új szavazókat mozgósítani. Texasban például, ahol 2016-ban is nyert Trump, most kétszer annyian szavaztak rá. Hasonló a helyzet Floridában, ahol nagy részvétel volt. Az Egyesült Államok elmúlt éveinek polarizált állapota láthatóan segítette az emberek mozgósítását, ugyanakkor a 2016-os választást meghatározta a másik tábor otthon tartásának technikája, míg ezúttal ez nem volt olyan erős. Igaz, most is volt egy telefonkampány, amelyben ismeretlenek arra biztattak automata hívásokkal feltehetően több mint tízmillió amerikait, hogy maradjanak inkább otthon.

A jogi lépések célja az időhúzás lehet

Donald Trump kampányának visszatérő eleme a csalási vád, a levélszavazatok beérkezése és több állam "megfordulása" óta pedig jogi lépéseket helyeztek kilátásba vagy jogi eljárásokat indítottak, és a Legfelsőbb Bíróságig jutnának kifogásaikkal. Mindezzel kapcsolatban Feledy Botond elmondta, egyelőre a helyi bíróságok is józanul ítélnek, ritkán volt olyan indítvány, amelynek helyt adtak volna, nem nagyon lehetett látni ugyanis olyat, hogy ezek a panaszok megalapozottak lennének. Egyébként

az Egyesült Államokban történelmileg alacsony a választási csalások száma,

ezt több, egymástól független kutatási is megállapította. Ezért ez inkább egy időnyerő módszer Trump stábjánál, amellyel azt szeretnék elérni, hogy az elektori testület összeüléséig legyenek olyan szavazatok, amelyeket nem lehet megszámolni, vagy ezeket hivatalosan is érvénytelenítsék. Nem nagyon látszik, hogy ezek az ügyek villámgyorsan elmenjenek a legfelsőbb bíróságig – bár természetesen nincs kizárva, hogy valamelyik oda jut –, a helyi ítélőszékek gyors és megalapozott ítéleteket hoznak, ezért az időnyerésen kívül másra nem tűnik alkalmas módszernek az elemző szerint.

A részeredmények tükrében szerinte

az alsóház egyértelműen megmarad demokrata kézben,

a szenátusban ugyanakkor még mindig zajlik a verseny, egyenlő arányban vannak felosztva a helyek, és csak a végső eredmények fognak dönteni. Egyelőre van egy hajszálnyi esélyük a demokratáknak, de sokkal valószínűbb, hogy a republikánusok megtartják a többségüket, és maradni fog a megosztottság. Egy ilyen kongresszussal Joe Bidennek nem lesz egyszerű dolga, még a republikánus Donald Trumpnak sem volt.

