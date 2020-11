A levélszavazatok körüli csalásokkal kapcsolatban záporoznak a vádak a szavazatszámlálás hajrájában. Rudy Giuliani Philadelphiában arról beszélt: szomorúnak tartja, hogy a demokrácia bölcsőjének számító városban és az egész országban ennyire antidemokratikus események zajlanak.

"Jogunk lenne a szavazatszámlálás megfigyeléséhez, ami bármelyik intelligens ember számára azt jelenti, hogy láthatnánk azokat, miközben Philadelphiában 6-9 méterre kell állnunk a szavazatszámlálóktól, így a szavazatokat magukat nem láthatjuk" - fogalmazott New York korábbi polgármestere, 2008-as republikánus elnökjelölt.

Elmondása szerint így a levélszavazatokon a címzés, az aláírás és a bélyegek nem figyelhetők meg, pedig ezek tehetik érvénytelenné vagy érvényessé azokat.

A jelenség miatt korábban perek sorát indították a repblikánusok, amelyeket elbuktak, most azonban új lendületet kapott a pereskedés, sőt szövetségi, és akár országos szinten is eljárások során igazolódhatna az állítólagos csalások vádja. Ezekkel

Philadelphiában ötvenezer érvényes szavazatot dobhatnak így félre

Giuliani szerint, mivel szavazhatott bárki a Marsról, vagy akár Biden is több ezerszer.

Kiemelte, sajnos Philadelphiában "hagyománya van" az érvénytelen szavazatoknak, köztük a halottaktól érkezőknek. Wisconsinban a republikánusok szerint ugyanez történt - éjjel 120 ezer levélszavazat jelent meg hirtelen.

"Így akarnak nyerni" - mondja Giuliani, majd Arizonát, Nevadát és Michigant is felsorolta mint potenciális levélszavazat-csalások helyszínét. "Mindenkit aggasztott a levélszavazatok ténye: ezért figyelheti meg mindkét oldal megfigyelője, hogy a boríték alá van-e írva kívülről, megfelelően felbélyegzett és jól címzett-e. Ha ezekkel minden rendben van, a megfigyelő tovább adja számlálásra. Nekünk erre nem volt lehetőségünk" - fogalmazott. "A demokraták nem tudják ezt büntetlenül megúszni, nem lophatják el a választást. A választások eredményét az emberek döntik el, de őket nem érdeklik az emberek, nem fontosak nekik. Trump azonban az emberek érdekei miatt indult korábban is az elnökségért, és ezért folytatja most is a kampányt, Neki fontos, hogy a te szavazatod számításon és ne 120 ezer hamis szavazat!" - mondta el. Hozzátette: ők az emberekért küzdenek és "nem nézik őket hülyének", mint ellenfeleik. "Meg fogjuk nyerni a választást, valójában már megnyertük" - fejezte be.

Nyitókép: MTI/AP