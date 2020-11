Trump 214 - Biden 243 - Amerikai elnökválasztás percről percre

Ha Joe Biden megnyeri Nevadát, ahogy a stábja jósolta és például a Fox News is írja, valamint viszi Wisconsint – amit a stábja már bejelentett –, továbbá Arizonában is így marad az eredmény, akkor épp 270 elektori szavazata lesz és megnyeri a választást.

Az elnök továbbra is aktívan twittel, és a munkatársai is mozgásba lendültek. Wisconsinban bejelentették Joe Biden győzelmét és stábja szerint megnyeri Nevadát is. Ha így lesz és megtartja Michigant, az elég lesz a 270 elektori szavazathoz és a győzelemhez, ugyanis Arizonában is a demokrata jelölt áll nyerésre.