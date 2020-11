A Trump-stáb a két államban is újraszámlálást fog kérni

A Trump-kampány a wisconsini voksok újraszámlálását fogja kérni - jelentette be Bill Stepien, az amerikai elnök kampánymenedzsere szerdán kiadott közleményében. Stepien hangsúlyozta: "Wisconsin több megyéjéből "szabálytalanságokat jeleztek, s ez komoly kétséget támaszt az eredmények érvényességét illetően".

A kampányigazgató leszögezte: mivel a szavazatkülönbség az elnök és a demokrata párti elnökjelölt között kicsiny, ez lehetővé teszi Donald Trump számára, hogy a szavazatok újraszámlálását kérje. "Ezt azonnal meg is fogjuk tenni" - közölte Stepien.

A Fox News beszámolt Stepien másik közleményéről, amely szerint Trumpék pert indítanak a Michigani Bíróságon a szavazatszámlálás leállítása érdekében. Azt kifogásolják, hogy Trump stábja több helyen "nem kapott érdemi lehetőséget" a levélszavazatok felbontásának és megszámlálásának ellenőrzésében, pedig Michigan törvényei ezt írják elő. Emellett azt akarják, hogy újraszámolják azokat a szavazatokat, amelyeknél "nem lehettek ott kellő jelenléttel".

Az elnök számos Twitter-bejegyzéseinek egyikét is ennek az államnak szentelte, és azt írta, hogy úgy tűnik, ott megtalálták azokat a szavazatokat, amelyek egy csodálatos fiatal embert, John Jamest nem engedik a szenátusba. "Micsoda borzalmas dolog történik itt!" - méltatlankodott az elnök.

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening!