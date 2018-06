Emberi jogi kérdésekről is tárgyalt Trump és Kim

Az Egyesült Államok kész új alapokra helyezni kapcsolatát Észak-Koreával - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Szingapúrban, a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tartott csúcstalálkozója utáni sajtóértekezletén.

Mint mondta, Kim Dzsong Un beleegyezett egy nagyobb rakétakísérleti telep lerombolásába. Észak-Korea atommentesítése nagyon hamar megkezdődik. Hangsúlyozta azonban, nem tudni, hogy fog ez lezajlani, de érzi, sikerülni fog. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy szükség lesz újabb csúcstalálkozóra Kimmel.

Beszámolt arról is, hogy véget vetnek az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatoknak, amelyek Észak-Korea szempontjából nagyon provokatívnak volt tekinthető. Kitért arra is, hogy idővel elképzelhetőnek tartja, hogy csökkentsék a Dél-Koreában állomásozó amerikai katonák számát, de "még nem most".

Az amerikai elnök a csúcstalálkozóról azt mondta, hogy tisztességes, közvetlen és eredményes volt. Kim Dzsong Un arra tett ígéretet, minden megtesz, ami helyes.

Szólt arról is, hogy egyelőre nem függesztik fel az Észak-Korea elleni büntetőszankciókat. Azt is mondta, hogy a találkozón szóba került az emberi jogok kérdése. Biztos abban, hogy ezt a kérdést megoldják Észak-Koreában - vélekedett. Trump arra az álláspontra helyezkedett, hogy gazdaságilag elsősorban Dél-Korea és Japán fog tudni segíteni Phenjanon, és ebben nem fognak az Egyesült Államok segítségére szorulni.

Hozzátette:

Kim elfogadta meghívását a Fehér Házba, Washingtonba.

Nem sokkal korábban, az ABC hírtelevíziónak adott exkluzív interjúban Trump elismerte, hogy nem most beszélt először Kimmel, telefonon már beszéltek egymással. Ezt az amerikai kormányzat eddig nem árulta el.

Trump nem zárta ki, hogy diplomáciai kapcsolatot létesít a két ország.

Hozzátette, Kim Dzsong Un beleegyezett a koreai háború idején elesett amerikai katonák maradványaival kapcsolatos kérdés rendezésébe is.

A sajtóértekezlet kezdete előtt a helyszínen lévő újságíróknak bemutattak egy videót, amely előzetes volt a Trump által Kim Dzsong Unnak átadott filmből. Ezen harci repülőgépek és tüzérség látható, mondván a kapcsolatoknak csak két eredménye lehet. Az egyik változatban előrelépnek, a másodikban hátra. A filmben a két vezető felveti a kérdést, mi lenne, ha megváltoztatnák a történelmet. Támogatja-e a világ ezt a változást - tették hozzá.

Trump az ABC amerikai tévéállomásnak úgy nyilatkozott, hogy bízik Kim Dzsong Unban, szerinte jó kapcsolatot épített ki vele. "Hiszek neki" - mondta. Nem zárta ki azonban, hogy ez esetleg hiba. "Ő bízik bennem, úgy vélem" - fejtette ki.