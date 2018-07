Észak-Korea taktikázik

Észak-Korea és az Egyesült Államok június 12-én arról állapodott meg, hogy dolgozni fognak egy atomfegyvermentes koreai félszigeten, és Észak-Korea elkötelezett amellett, hogy ez az atommentes félsziget létrejöjjön. Háda Béla elmondta, hogy mivel konkrétumok nem hangzottak el, így az észak-koreaiakat semmi nem kényszeríti arra, hogy a fejlesztéseket felfüggesszék a jongbjoni nukleáris kutatóközpontban.

Biztosítékok - békeszerződés?

"Az észak-koreaiak nagyon jól tudják, hogy ezeknek az építkezéseknek a híre be fogja járni a világot, hiszen a jongbjoni központot folyamatosan figyelik műholdon keresztül. Egy nyomásgyakorlás is megfigyelhető emögött, hogy az Egyesült Államokat minél hamarabb tárgyalóasztalhoz ültessék újra, és a részleteket is napirendre vehessék" - mondta a szakértő.

Háda Béla szerint, amíg Phenjan nem kap nagyon komoly biztosítékokat és amíg nem állapodnak meg, addig a nukleáris kártyát nem fogja eldobni a kezéből.

"Észak-Koreának rengeteg törekvése lehet, amit az USA segítségével, vagy együttműködésével valósíthatna meg. Észak-Korea számára a nemzetközi szankciók kellemetlenek voltak, a szankciók felfüggesztése, vagy megszüntetése célkitűzéssé fog válni" - tette hozzá.

Észak-Korea azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciákat adjon neki, amelynek része lehet az esetleges amerikai-észak-koreai békeszerződés

- vélte a szakértő.

Észak-Korea hadereje

Az észak-koreai haderő korszerűtlen, túlnyomórészt hidegháborúból örökölt technikával működő fegyveres erő. Annak ellenére, hogy a világ egyik legnagyobb létszámú fegyveres ereje - több mint egy millió katonát tartanak békeidőben -, valójában nem annyira műveletképes, mint a jóval fejlettebb japán, dél-koreai, vagy kínai hadsereg - hívta fel a figyelmet Háda Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja tudományos főmunkatársa.

A hadászati támadóképességben értek el hatalmas előrelépést: a nukleáris csapásmérő képessége, és a nukleáris eszközök célba juttatásának képessége ilyen.

Nagyon komoly hatótávolságú ballisztikus rakétákkal is rendelkeznek:

a Taepodong–2 ballisztikus rakéta alsó hangon 8 ezer km-es hatótávolsággal rendelkezik, de 12 ezer km-es hatótávolságra is becsülték a teljesítményét.

- tette hozzá Háda Béla. Elmondta azt is, hogy India és Pakisztán messze nem rendelkezik ilyen nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal, holott mindkét ország 1998 óta atomhatalom.

"Az észak-koreaiak a rakéta-technológia tekintetében nemzetközi viszonylatban is nagyon respektálható előrelépést értek el, ezek a ballisztikus rakéták már elérhetik az Egyesült Államok területét, ami nagyon fontos, hogy mit tudnak vinni.

Az észak-koreai nukleáris arzenál méretét nem lehet pontosan megsaccolni:

10-60 atombomba között mozognak a becslések. A legvalószínűbb 10-20 bevethető állapotú nukleáris fegyver"

- emelte ki a szakértő. Háda Béla szerint az Egyesült Államok akkor kezdett el nyitni, és tárgyalni Észak-Koreával, amikor egyértelművé vált, hogy el tudják éri az Egyesült Államok területét is az atomfegyverek.

Mire lehet képes Észak-Korea?

A szakértő elmondása alapján az észak-koreai rezsim tudatában van annak, hogy egy esetleg totális háborúban Észak-Korea és az észak-koreai pártállami vezetés valószínűleg megsemmisülne.

"Ez több millió koreai ember életét is követelné a jelenlegi számítások szerint, de ez egy elkerülendő forgatókönyv. Se Észak-, se Dél-Korea nem készül háborúra, sőt Szöul különösen igyekszik elkerülni egy ilyen opció megvalósulását" - summázott Háda Béla.

Nyitókép: Dzson Hon Kjun