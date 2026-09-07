Létszámcsökkentésre készülhet a Wizz Air, négy bázis is érintett

Csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizz Air Romániában: a légitársaság 172 munkavállaló állását szüntetheti meg négy romániai bázisán – írja az apix.ro híradása nyomán a Portfolio, ami egy, a dolgozóknak küldött belső értesítésen alapszik.

Az információk alapján a leépítés a légitársaság 1892 romániai alkalmazottjából 172 főt érinthet október-november folyamán a bukaresti, craiovai, kolozsvári és jászvásári operatív bázisokon. A legnagyobb létszámcsökkentés Craiovában jöhet, 47 megszűnő állással. Bukarestben 46, Jászvásáron 43, Kolozsváron pedig 36 munkavállalót bocsáthatnak el, méghozzá pilótákat, másodpilótákat és légiutas-kísérőket.

A román portál birtokába jutott értesítés alapján a munkavállalók kiválasztásánál elsősorban a legutóbbi teljesítményértékelést veszik figyelembe. Ha ez alapján nem állapítható meg különbség az alkalmazottak között, második szempontként a Wizz Air csoportnál eltöltött szolgálati idő dönthet.

A légitársaság szakszervezete szeptember 14-ig tehet észrevételt a tervezett leépítéssel kapcsolatban. A munkaszerződések a felmondási idő lejártával szűnnének meg.