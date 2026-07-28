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Nyitókép: BMW Group Gyár Debrecen

Ez a tűzpiros BMW a mai nap kuriózuma Debrecenben

Infostart / MTI

Legyártották az ötvenezredik járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a Neue Klasse modellgeneráció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is – közölte a BMW Group kedden.

Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: a debreceni üzem a Neue Klasse első sorozatgyártású modelljének gyártási helyszíneként aktív szerepet játszik a BMW Group globális gyártási hálózatának, jövőjének alakításában.

Az ötvenezredik legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX3 50 xDrive. A modell a BMW iFACTORY gyártási koncepció szerint készül, amelyet a BMW Group hatékonyságra, digitalizációra és fenntarthatóságra épülő gyártási stratégiája határoz meg. A közlemény szerint a Neue Klasse modellgeneráció számos területen hozott újításokat: a gyártásban, a fejlesztésben, a gyártervezésben, az elektromos hajtásban, a kijelző- és kezelési koncepcióban, valamint a formatervezésben is.

A BMW iX3 európai piaci bevezetése 2026 márciusában indult. A modell megrendeléseinek száma hamarosan eléri a százezret – írták a közleményben, kiemelve: az igényekre a gyár rugalmasan reagált, a tervezettnél korábban, 2026 februárjában elindították a második műszakot. Közben pedig már előkészítik az idén szeptemberben induló harmadik műszak bevezetését.

A BMW Group Gyár Debrecen építése 2021-ben kezdődött. Az üzem több mint 400 hektáros területén egy prés-, egy karosszéria-, egy festő-, és egy összeszerelőüzem, valamint egy akkumulátor-összeszerelő egység is található. A BMW Group több mint 2 milliárd eurót fektetett a telephely fejlesztésébe. A gyárban 2025 végén kezdődött a termelés, kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket gyártanak itt. A BMW Group Gyár Debrecen jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat.

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Kezdőlap    Gazdaság    Ez a tűzpiros BMW a mai nap kuriózuma Debrecenben

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