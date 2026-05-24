2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Macroshot of a 200 Hungarian Forint note
Nyitókép: HendrikDB/Getty Images

Az állam titkos fegyvere – így alakítják az adósságot pénzmozgás nélkül

Vendégszerző

Az államadósság valódi kockázata nem a méretében, hanem az időzítésében rejlik. Amikor túl sok kötvény jár le egyszerre, az állam kiszolgáltatottá válik a piacnak. A csereaukció erre kínál elegáns megoldást. Az adósság egy részét csendben, készpénzmozgás nélkül alakítja át. Ez az eszköz ma már a modern adósságkezelés egyik kulcseleme Magyarországon és világszerte.

Az államadósság-kezelés valódi kérdése nemcsak az, hogy mennyi az adósság, hanem az is, hogy mikor jár le, melyik sorozat mennyire likvid, és milyen koncentrációban tornyosulnak a refinanszírozási igények. Egy ország sérülékenysége gyakran nem a teljes adósságszintben, hanem a lejáratban rejlik. Ebben a kontextusban válik érthetővé egy első pillantásra technikai eszköz, a csereaukció jelentősége.

Adj egy kötvényt, kapsz egy másikat

A csereaukció (nemzetközi terminológiával switch auction) olyan aukciós forma, ahol az állam nem készpénzért értékesít új állampapírt, hanem a befektetők meglévő, jellemzően rövidebb vagy kevésbé likvid papírjaikat adják át, és ezért cserébe kapnak egy másik, tipikusan hosszabb vagy likvidebb kötvényt.

Ez élesen különbözik a klasszikus aukciótól, ahol az új kibocsátás ellenértéke pénz, és a visszavásárlási (buyback) aukciótól is, ahol az állam készpénzért vásárol vissza korábbi sorozatokat. A csereaukció e kettő között helyezkedik el. Egyszerre jelent kibocsátást és visszavásárlást, ám nettó készpénzmozgás nélkül.

Rövidből hosszút, avagy nyerjünk időt

Közgazdasági szempontból ez az eszköz az államadósság szerkezetének finomhangolását szolgálja. Elsődleges funkciója a lejárati szerkezet kisimítása, azaz a közeljövőben esedékes nagy visszafizetési kötelezettségek egy részét hosszabb futamidejű papírokba lehet a segítségével átforgatni. Ezzel párhuzamosan csökkenti a roll-over kockázatot, vagyis annak esélyét, hogy az állam egy kedvezőtlen piaci pillanatban kényszerüljön nagy volumenű refinanszírozásra.

A csereaukció harmadik fontos szerepe a likviditásmenedzsment. Ez azt jelenti, hogy kevésbé forgalomképes, úgynevezett off-the-run papírok helyett a befektetők nagyobb, benchmark-jellegű sorozatokba kerülhetnek át, ami erősíti a másodpiaci likviditást és javítja az árazást.

Százmilliárdos piac

A magyar gyakorlat jól illusztrálja ezt a logikát. Az Államadósság Kezelő Központ 2023-ban indította újra a csereaukciókat, több év szünet után, és már a konstrukció megújítása is a rugalmasság irányába mutatott. Az új rendszerben egy adott új kötvény ellenértékeként nemcsak egyetlen, hanem több különböző régi sorozat is felajánlható. Ez lehetővé teszi, hogy az adósságkezelő célzottan kezelje a különböző lejárati csúcsokat.

A program gyorsan érdemi volument hozott össze. 2024 első három negyedévében mintegy 450 milliárd forintnyi csereaukció valósult meg, miközben az ÁKK párhuzamosan visszavásárlási aukciókat is alkalmazott. A 2025-ös finanszírozási tervben pedig már 750 milliárd forintos nagyságrend szerepelt. Ez is jelzi, hogy a csereaukció a magyar adósságkezelési eszköztár tartós elemévé vált.

Egy eszköz, három stílus

Nemzetközi összehasonlításban a magyar modell jól illeszkedik a bevett gyakorlatokhoz, még ha az egyes országok hangsúlyai eltérnek is. Indiában a hangsúly a nagy volumenű, folyamatos refinanszírozás kezelésén és az állampapírpiac működőképességének fenntartásán van. Dániában a logika inkább likviditásközpontú. A dán adósságkezelő rendszeresen szervez switch aukciókat annak érdekében, hogy a befektetők nagyobb mennyiségben válthassanak kevésbé likvid, kisebb sorozatokból nagyobb, úgynevezett on-the-run kötvényekbe.

Az Egyesült Királyságban a Debt Management Office gyakorlata talán a leginkább tankönyvszerű. A switch aukciókat a benchmark-papírok ellátására és a lejárati profil kisimítására használják, különösen olyan időszakokban, amikor az új nettó kibocsátás alacsonyabb.

A különböző modellek ellenére a közös nevező egyértelmű. A csereaukciók mindenhol a refinanszírozási kockázat kezelésének és a piaci likviditás javításának eszközei. Akkor működnek jól, ha létezik elég mély és likvid másodpiac, ahol a befektetők valóban értéket látnak a csere lehetőségében. Ha a piac szűk, a befektetői bázis koncentrált, vagy a hozamgörbe torz, akkor a csereaukció iránti kereslet korlátozott lehet, és az eszköz nem tudja betölteni stabilizáló szerepét.

A szürke eminenciás

Összességében a csereaukció nem látványos, nem újság szalagcímébe illő eszköz, hanem a modern államadósság-kezelés finomhangoló mechanizmusa. Jelentősége éppen abban rejlik, hogy képes a felszín alatt kezelni azokat a kockázatokat, amelyek igazán válsághelyzetben kerülnek reflektorfénybe.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

gazdaság

államadósság

csereaukció

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A háromnapos összművészeti program fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházzal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.

Details of a potential deal to extend the current ceasefire are starting to emerge, as Iranian state media says the strait "would not return to its pre-war status".

