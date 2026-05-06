Elemző: manapság már nem luxus a százmilliós lakás

Mostanra már nem számít annyira ritkának, ha egy ingatlant 100 millió forintos ár felett kínálnak Budapesten. A kereslet viszont ezt nem tudja ilyen mértékben követni – mondta el Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban.
Mint ismertette, bár tízből négy ingatlant százmillió forintos ár felett kínálnak a budapesti piacon, de csak minden negyedik vásárló lenne hajlandó ennél nagyobb összeget fizetni az ingatlanokért.
Más megyékben is nagyobb a határ feletti kínálat, mint a kereslet.
Veszprém, Somogy megyékben a kínálat körülbelül harmada drágább 100 millió forintnál, de a keresletnek 10 százaléka irányul csak ilyen ingatlanra. Közben a drágábbnak számító Győr-Moson-Sopron megyében is minden ötödik ingatlant 100 millió forint felett hirdetnek, a kereslet 10 százaléka fogadna csak el ilyen árszintet – hangsúlyozta Futó Péter.
Emlékeztetett, hogy a tavalyi évben erős, a sokéves átlagot bőven meghaladó áremelkedés jellemezte az országot. Emiatt a kereslet is visszafogottabb lett. Ahol pedig meg is van a kereslet, ott is leginkább azokra az olcsóbb ingatlanokra irányul, amelyeknek ára beleesik például az Otthon Start Programba.
A 100 millió forint feletti ingatlanok hagyományosan a legolcsóbb térségekben jelennek meg a legkevésbé. Nógrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a teljes kínálatnak mindössze néhány százalékát teszik ki ezek az ingatlanok. A keresletből pedig még kisebb a részesedésük, Nógrádban 1 százalék alatti az ilyen ingatlanokra irányuló kereslet – emelte ki Futó Péter.
A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.