Elemző: manapság már nem luxus a százmilliós lakás

Mostanra már nem számít annyira ritkának, ha egy ingatlant 100 millió forintos ár felett kínálnak Budapesten. A kereslet viszont ezt nem tudja ilyen mértékben követni – mondta el Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban.

Mint ismertette, bár tízből négy ingatlant százmillió forintos ár felett kínálnak a budapesti piacon, de csak minden negyedik vásárló lenne hajlandó ennél nagyobb összeget fizetni az ingatlanokért.

Más megyékben is nagyobb a határ feletti kínálat, mint a kereslet.

Veszprém, Somogy megyékben a kínálat körülbelül harmada drágább 100 millió forintnál, de a keresletnek 10 százaléka irányul csak ilyen ingatlanra. Közben a drágábbnak számító Győr-Moson-Sopron megyében is minden ötödik ingatlant 100 millió forint felett hirdetnek, a kereslet 10 százaléka fogadna csak el ilyen árszintet – hangsúlyozta Futó Péter.

Emlékeztetett, hogy a tavalyi évben erős, a sokéves átlagot bőven meghaladó áremelkedés jellemezte az országot. Emiatt a kereslet is visszafogottabb lett. Ahol pedig meg is van a kereslet, ott is leginkább azokra az olcsóbb ingatlanokra irányul, amelyeknek ára beleesik például az Otthon Start Programba.

A 100 millió forint feletti ingatlanok hagyományosan a legolcsóbb térségekben jelennek meg a legkevésbé. Nógrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a teljes kínálatnak mindössze néhány százalékát teszik ki ezek az ingatlanok. A keresletből pedig még kisebb a részesedésük, Nógrádban 1 százalék alatti az ilyen ingatlanokra irányuló kereslet – emelte ki Futó Péter.

Lakásépítések, friss adatok A első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64 százalékkal, 9291-re nőtt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2 százalékkal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben csökkent az új lakások száma, 9,8 százalékkal.



A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 955 új lakásának 87 százaléka három kerületben épült fel: a XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, a XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba - közölte a KSH. (MTI)

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.