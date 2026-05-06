2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Elemző: manapság már nem luxus a százmilliós lakás

Az olcsóbb térségekben viszont jóval ritkábbak a százmillió forint feletti ingatlanok.

Mostanra már nem számít annyira ritkának, ha egy ingatlant 100 millió forintos ár felett kínálnak Budapesten. A kereslet viszont ezt nem tudja ilyen mértékben követni – mondta el Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban.

Mint ismertette, bár tízből négy ingatlant százmillió forintos ár felett kínálnak a budapesti piacon, de csak minden negyedik vásárló lenne hajlandó ennél nagyobb összeget fizetni az ingatlanokért.

Más megyékben is nagyobb a határ feletti kínálat, mint a kereslet.

Veszprém, Somogy megyékben a kínálat körülbelül harmada drágább 100 millió forintnál, de a keresletnek 10 százaléka irányul csak ilyen ingatlanra. Közben a drágábbnak számító Győr-Moson-Sopron megyében is minden ötödik ingatlant 100 millió forint felett hirdetnek, a kereslet 10 százaléka fogadna csak el ilyen árszintet – hangsúlyozta Futó Péter.

Emlékeztetett, hogy a tavalyi évben erős, a sokéves átlagot bőven meghaladó áremelkedés jellemezte az országot. Emiatt a kereslet is visszafogottabb lett. Ahol pedig meg is van a kereslet, ott is leginkább azokra az olcsóbb ingatlanokra irányul, amelyeknek ára beleesik például az Otthon Start Programba.

A 100 millió forint feletti ingatlanok hagyományosan a legolcsóbb térségekben jelennek meg a legkevésbé. Nógrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a teljes kínálatnak mindössze néhány százalékát teszik ki ezek az ingatlanok. A keresletből pedig még kisebb a részesedésük, Nógrádban 1 százalék alatti az ilyen ingatlanokra irányuló kereslet – emelte ki Futó Péter.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő
Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket

Canary Islands' leader says he opposes plan to let virus-hit cruise ship dock there

