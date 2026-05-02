2026. május 2. szombat Zsigmond
Egy romos épület bontását rendelte el a NAV a kéktúra útvonalán
Ilyen még nem volt, a talajszárazság már a háztulajdonosokat fenyegeti

Magyarországon korábban ismeretlen mértékű épületkárokat okoz a tartós aszály: a talaj mélyebb rétegeinek kiszáradása miatt országszerte házak falaiban keletkeznek súlyos repedések, az épületek pedig megsüllyednek. Szakértők szerint a jelenség az elmúlt öt-hat évben gyorsult fel drasztikusan, és már azokat a modern ingatlanokat is érinti, amelyeket korábban stabilnak gondoltak.

A HungaroMet adatai és a friss talajmechanikai vizsgálatok megerősítik, hogy a talaj felső két métere gyakorlatilag teljesen elveszítette nedvességtartalmát. Míg korábban két ásónyom mélyen már nedves földre lehetett bukkanni, jelenleg van, ahol öt méteres mélységig porzik a talaj.

Ez a mértékű vízhiány közvetlen veszélyt jelent az épített környezetre, mivel a Magyarország jelentős része alatt megtalálható agyagos talaj a szárazság hatására összezsugorodik, ami az alapok megsüllyedéséhez vezet.

Báthory Csaba építészmérnök a heol.hu-ban arról beszél, hogy a házak „roskadása” és repedezése egyre gyakoribb jelenség. Különösen veszélyeztetettek a régebbi, vasbeton koszorú nélküli épületek, de az újabb beépítésű területeken – például Eger agyagos talajú városrészeiben – is tömegesen jelentkeznek a szerkezeti hibák.

A folyamatot fokozza, hogy a házak körüli növényzet a maradék nedvességet is elszívja a falak alól.

Tuza Zoltán Róbert építőmérnök, statikus szakértő hangsúlyozta: a hozzá forduló panaszosok száma jelentősen meghaladja a kétezres évek elején tapasztaltat. A vizsgálatok szerint

a családi házak 1-1,8 méter mély alapjai alatt a talaj víztartalma sok helyen már a kritikus 20 százalék alá csökkent.

Bár a hajszálrepedésektől a látványos résekig terjedő skálán sokféle kár keletkezhet, a szakemberek szerint az épületek teljes összeomlása megelőzhető. A statikusok olyan modern eljárásokkal, mint a műgyantás talajstabilizálás vagy a falak acélspirálos megerősítése, képesek megállítani a süllyedést. A jövőben azonban a tervezői szemlélet váltására lesz szükség: a klímaváltozás hatásait már az alapozás megtervezésekor és a házak tájolásakor figyelembe kell venni a tartós biztonság érdekében.

Ökológus: drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt

A kevés leesett csapadék miatt idén tovább tetéződött az a hiány, ami az elmúlt években felhalmozódott, a Tiszántúlon emiatt majdnem két métert esett a talajvíz szintje – mondta az InfoRádióban Jakab Gusztáv. Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének docense szerint az Alföldön durva ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétéltűeket és több növényfajt is. Úgy véli, nagyságrendekkel nagyobb területeket kellene elárasztani vízzel, mielőtt még nagyobb baj lesz.
 

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt arról, hogy Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló ítéletét. A kormányfő szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti Magyarország szuverenitását és az Alaptörvényben rögzített alkotmányos önazonosságát.
 

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Külföldi vagyonmentés: elzártak egy fontos útvonalat, de így is patakokban folyhat ki a pénz Magyarországról

Több bank is aktívan blokkolja a gyanús utalásokat.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

