Magyar Péter olcsóbb kormányt és Országgyűlést ígért – a nap hírei

Öt vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött az Országgyűlés a Tisza Párt kezdeményezésére. A képviselők többsége támogatta, hogy parlamenti bizottság vizsgálja a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszerszintű válságát. A döntésekre a Fidesz úgy reagált, hogy támogatják az Országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de nem támogatják, hogy a parlamentet koncepciós eljárások és az önkény színterévé változtassák.

A politikai privilégiumok megszüntetését, a kormányzati fizetések, valamint a parlamenti működési költségek jelentős mérséklését ígérte az Országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt közölte: négy év alatt minimum egy évnyi parlamenti kiadást spórolnak majd meg. Kiemelte: felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket. Magyar Péter úgy fogalmazott: nem csak a miniszterelnöki tisztségnél, hanem más választott posztoknál is nyolc éves időkorlátozást akarnak bevezetni.

A miniszterelnöki mandátum nyolc évben történő korlátozását, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvény-módosításról dönthet az Országgyűlés holnap. Ugyanakkor mégsem veszik ki a keresztény kultúrára vonatkozó mondatot az Alaptörvényből. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a döntést.

Felmentette Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

Nem változtatott az alapkamat 6,25 százalékos szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt.

Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz – hangsúlyozta az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Ismertette, hogy előrelépést értek el a budapesti egyeztetéseken, de néhány kérdés még tisztázásra vár. Az uniós bizottság vezető szóvivője ugyanakkor azt nem tudta megmondani, mikor találkozhat Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, hogy aláírja a megállapodást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét bírálja a kormánynak írt levélben a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ az Országgyűlés illetékes bizottságának küldött levélben úgy fogalmaz: a NAK nem a termelők, hanem politikai érdekek mentén működik, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be kötelezően a gazdáktól az évek óta válsághelyzetben lévő ágazatban. A NAK szerint a MOSZ több helyen valótlan számokat tett közzé a befolyt tagdíjak összegéről.

A HUN-REN jelenlegi vezetésének távozását szorgalmazza a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán enélkül nem tartja elképzelhetőnek a kutatóhálózat megújítását. Szerinte egy átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét.

Soron kívül átvizsgálják annak a mozdonytípusnak minden darabját, amelyből az egyik tegnap kigyulladt Kelenföldön – közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta: a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. Előzőleg a közlekedési és beruházási miniszter az utastájékoztatási rendszer megújítását ígérte, valamint a Mávinform gyors frissítésének visszaállítását rendelte el.

Már nem szorul lélegeztetésre a tiszaújvárosi robbanás súlyos égési sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ azt közölte: az égési centrumban kezelt négy sérült állapota stabil A Mol tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.

50 millió forintra büntette a Mediaworks Hungary Zrt.-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A hatóság megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem kétszázezer, a Tisza Párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra.

Pénzügyi okokra hivatkozva fokozatosan bezárja a fizz.hu online kereskedési platformját az OTP Csoport. A közlemény szerint a piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra és ezzel elmaradt a várt növekedés.

Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Marco Rubio és az amerikai elnök a hétvégén még arról beszélt, hogy közel a megállapodás, de hétfőn az amerikai erők önvédelemre hivatkozva újabb csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Donald Trump most azt is közölte, hogy az Egyesült Államokban, vagy más helyszínen, de megsemmisítik Irán dúsított uránját.

Belgiumban 4 ember halt meg, amikor vonat elé hajtott egy iskolabusz egy vasúti átjáróban. Az áldozatok közül kettő speciális nevelési igényű gyerek volt, a másik kettő felnőtt. Az első jelentések szerint a vasúti átjáró a kisbusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva. A vonat utasai közül senki sem sérült meg.

Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn – közölte a HungaroMet. Az újpesti meteorológiai állomáson 32,2 fokot regisztráltak. A korábbi, 32 fokos rekordot még 2007-ben mérték Pestszentlőrincen. Hétfőn az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál.