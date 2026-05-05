Dermesztő: elárasztja a munkahelyeket is az AI-vezérelt problémamegoldó robotsereg

A Meta felvásárolta az Assured Robot Intelligence (ARI) nevű startupot, amely robotok számára fejleszt mesterséges intelligenciát – írja a hvg.hu az Engadget cikke alapján.

A cég által létrehozott AI azt hivatott szolgálni, hogy a robotok meg tudjanak oldani bizonyos kihívásokat, így a munkaerőpiacon is alkalmazni lehessen őket.

A Meta már eddig is foglalkozott robotokkal és AI-jal, de a techóriás szóvivőjeelmondta: az ARI „jelentős szakértelmet” hoz majd azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt továbbfejleszteni, például az öntanulás és a vezérlés terén.

A tranzakció pénzügyi részletei nem ismertek. Az X-en az Assured Robot Intelligence egyik társalapítója kifejtette: a Meta rendelkezik a céljaik eléréséhez szükséges eszközökkel. A cég valamennyi vezetője csatlakozik a Meta Superintelligence Labs nevű egységéhez, a jövőben annak égisze alatt fognak dolgozni egy „általános célú fizikai ügynök” kifejlesztésén.

