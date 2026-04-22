2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Kiszorult a lisszaboni metróprojektre benyújtott ajánlatból a kínai, állami tulajdonú, a világ egyik legnagyobb vasúti járműgyártójának számító CRRC, miután az Európai Bizottság vizsgálata szerint külföldi támogatások révén versenyelőnyhöz juthatott.
Kizárták a kínai óriást az európai gigaprojektből

Infostart / MTI

Kiszorult a lisszaboni metróprojektre benyújtott ajánlatból a kínai, állami tulajdonú, a világ egyik legnagyobb vasúti járműgyártójának számító CRRC, miután az Európai Bizottság vizsgálata szerint külföldi támogatások révén versenyelőnyhöz juthatott.

A brüsszeli bizottság közlése szerint a támogatások tisztességtelen előnyt biztosítottak az ajánlattevő konzorciumnak más pályázók kárára, valamint az uniós belső piac rovására. A konzorcium csak úgy maradhatott versenyben, ha „lecseréli” kínai alvállalkozóját, amely végül kikerült a projektből.

A döntés az Európai Unió külföldi támogatásokról szóló rendelete alapján született.

A Kínai Kereskedelmi Kamara az EU-ban (CCCEU) bírálta a határozatot, és megkérdőjelezte annak indokoltságát. Közlése szerint az érintett vállalat alvállalkozóként vett részt a projektben, és részesedése nem érte el a teljes érték 10 százalékát.

A szervezet kifogásolta a vizsgálat lefolytatását is, arra hivatkozva, hogy a vállalatnak rövid határidőn belül kellett összetett dokumentációt benyújtania. A CCCEU szerint a döntés növeli a bizonytalanságot, és korlátozhatja a kínai cégek részvételét az uniós közbeszerzésekben.

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket.

