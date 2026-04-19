Nyitókép: Studio Images/Getty Images

Veszélyezteti a hazai erdőket a rezsicsökkentés és a pazarló fatüzelés - áll egy ELTE-tanulmányban

Súlyos ellátási hiányt és természetvédelmi károkat okozhat Magyarországon a lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi szintje – derül ki az ELTE TTK kutatóinak legfrissebb tanulmányából. A szakemberek szerint a fűtési célú fafelhasználás fenntarthatatlan, és csak radikális energiahatékonysági programokkal kerülhető el az erdők túlhasználata.

Harmat Ádám és Munkácsy Béla, az ELTE kutatói az Energy Policy című szaklapban megjelent tanulmányukban 2026 és 2050 közötti időszakra modellezték a hazai tűzifa-kínálatot és -keresletet. Megállapításuk szerint a jelenlegi folyamatok (BAU-forgatókönyv) mellett az éves lakossági és ipari tűzifaigény eléri a 9,3 millió köbmétert, miközben a fenntartható forrásból származó kínálat mindössze 4,7 millió köbméter.

A kutatás rávilágít, hogy a rezsicsökkentés keretében fenntartott hatósági árak és támogatások a vártnál magasabb szinten tartják a keresletet, ami miatt a szükséglet csaknem duplája a hazai erdők teherbíró képességének. Ez a különbség kiterjedt hiányzónákat hoz létre, különösen az ország középső és keleti régióiban, valamint fokozza a versenyt a lakossági és az ipari felhasználók között.

Két lehetséges jövő

  • A jelenlegi épületenergetikai állapotok mellett a tűzifahiány tartóssá válik, ami az erdők biodiverzitásának csökkenéséhez, illegális fakitermeléshez és a légszennyezés fokozódásához vezet.
  • Egy átfogó épületfelújítási program és a korszerű fűtési rendszerek elterjedése 74 százalékkal mérsékelhetné a lakossági tűzifakeresletet. Ez a megoldás megszüntetné az ellátási feszültséget és hosszú távú biztonságot nyújtana.

A szakértők hangsúlyozzák: a tűzifa használata gyakran az energiaszegénységhez és társadalmi-kulturális gyakorlatokhoz kötődik, ezért a kivezetéséhez célzott állami támogatásokra van szükség.

A kutatók szerint a biomassza-felhasználás térbeli optimalizálása és a mélyfelújítások ösztönzése elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja 2050-re kitűzött klímavédelmi céljait, miközben megóvja természeti erőforrásait.

Mindez azért is érdekes, mert a Tisza Párt a tűzifa ÁFA-jának csökkentéséről, és a rezsicsökkentés átalakításáról beszél.

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban

A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

