2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Photography of the Residence of the President of the Russian Federation. Kremlin Senate. Red Kremlin wall. Red Square at spring sunshine day. Coronavirus pandemic time.
Nyitókép: Yury Karamanenko/Getty Images

Az orosz vezetés reméli, hogy Magyar Péter hajlandó a párbeszédre

Infostart / MTI

Ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre, mint elődje, Orbán Viktor miniszterelnök, az lehetővé teszi a két ország számára a problémák megoldását – nyilatkozott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán az India Today hírcsatornának és portálnak.

„Eljött az idő, hogy (Orbán Viktor) átadja a hatalmat egy másik embernek. Nem tudjuk, hogy ez veszteség-e a számunkra vagy sem. Egy fontos dolgot azonban tudunk: sok nézeteltérésünk volt Magyarországgal, mert Magyarország az Európai Unió része. És egyébként Magyarország olyan ország, amely támogatta az Oroszország elleni szankciókat.

Ezért Magyarország szerepel az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listáján, mert ezek szankciókat vezetnek be országunk ellen" - mondta a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség által is ismertetett interjúban. „De van egy nagyon lényeges különbség Orbán és az EU többi vezetője között. Ő beszélt velünk. És amikor problémák merültek fel, ő inkább a beszédet választotta a hallgatás helyett" - tette hozzá.

„Nem tudjuk, hogy az utódja is így fog-e cselekedni.

Ha így fog cselekedni, azt nagyra fogjuk értékelni. Ez segít nekünk a problémák megoldásában és abban, hogy jobban biztosítsuk a magyar és az orosz nép létfontosságú érdekeit" - hangoztatta Peszkov.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Az orosz vezetés reméli, hogy Magyar Péter hajlandó a párbeszédre

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa

Az európai energiavállalatok egyre sürgetőbben keresnek új beszerzési útvonalakat, és ennek részeként már a kanadai LNG importját is mérlegelik, még a hosszabb és drágább szállítás ellenére is. A közel-keleti konfliktusok és az ellátási kockázatok felértékelték a stabil, kiszámítható partnereket, ami Kanada irányába tereli a figyelmet. Mindez hosszabb távon is átalakíthatja Európa gázellátásának szerkezetét.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten

Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!

US says it has not requested Iran ceasefire extension but 'ongoing' talks are 'productive'

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

2026. április 15. 21:48
A magyar-román kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett Magyar Péterrel a román miniszterelnök
2026. április 15. 21:12
Az USA szigorúan ellenőrzi a Hormuzi-szorost
