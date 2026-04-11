NAV-figyelmeztetés érkezett

A NAV levélben értesíti azokat, akik online számlaadataik, pénztárgépadataik és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK) küldött adatok alapján, idei forgalmuk után érintettek lehetnek – tették hozzá.

A hivatal április közepén kezdődött levélkampányával azokat a vállalkozásokat keresi meg, amelyek az NTAK-rendszerben teljesített adatszolgáltatásaik, online pénztárgép-adataik és online számlaadat-szolgáltatásaik alapján 2026. január 1-től rendelkezhetnek olyan értékesítéssel, mely alapján turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. A felhívás mellett a NAV-levél minden fontos információt tartalmaz az adó bevallásáról és befizetéséről.

Turizmusfejlesztési hozzájárulást az étkezőhelyi vendéglátásban az étel, és a helyben készített, nem alkoholtartalmú ital forgalmazása, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, valamint bizonyos esetekben a „hop on hop off” buszos városnéző szolgáltatás után kell fizetni. A hozzájárulás alapja a szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, mértéke pedig 4 százalék, kivéve 2026. február 1-jétől az étterem, cukrászda vendéglátással kapcsolatos (hozzájárulás köteles) szolgáltatásokat, amikortól az adómértéke 2 százalék. A csökkentett adómértéket kell alkalmazni a február 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakra is – ismertette a NAV.

A hozzájárulást a havi és negyedéves bevallásra kötelezetteknek 2026. április 20-ig, a 26TFEJLH-nyomtatványon kell bevallaniuk, amely elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). A befizetés határideje is április 20., a hozzájárulást a 10032000-01079122 számlaszámra, a 310-es adónemkódra kell megfizetni.

Érdemes időben lépni a bevallással és a befizetéssel, és nemcsak a szankciók miatt, hanem azért is, mert a NAV revizorai a helyszíni ellenőrzéseken a számla- és nyugtaadás, valamint az online pénztárgépek használata mellett a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is vizsgálják – figyelmeztetett a hivatal.