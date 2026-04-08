2026. április 8. szerda Dénes
Egy élelmiszerboltban vásárló nő a hűtőrészlegnél.
Nyitókép: Getty Images/Tang Ming Tung

Megjöttek a friss inflációs adatok

Infostart / MTI

2026 márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – jelentette szerdána a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2025. márciushoz viszonyítva, 12 hónap alatt az élelmiszerek ára stagnált (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent), ezen belül a sütőipari lisztesárué 13,3, a büféáruké 9,7, a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9, a friss hazai és déligyümölcsé 7,5, a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6 százalékkal nőtt.

A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,1, a margariné 24,9, a burgonyáé 18,5, a sertészsiradéké 18,4, a vaj, vajkrémé 18,2, a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3, a liszté 13,4, míg a tejé 13,1 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 17,8, a belföldi üdülés 8,7, a sport, múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,8-7,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,2 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,9, az elektromos energiáért 2,4 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3 százalékkal többe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 6,0 százalékkal drágultak, a járműüzemanyag ára 3,0 százalékkal mérséklődött - jelentette a KSH.

Februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal), ezen belül a jégkrém 1,3, a szalonna 1,2, az egyéb hús és a tea 1,1-1,1, a húskonzerv és a büféáruk 1,0-1,0, a tojás 0,8, az étolaj 0,3 százalékkal többe, a száraz hüvelyesek 3,6, a vaj, vajkrém 3,2, a kávé (bolti) 2,5, a sertészsiradék 2,1, a száraztészta 2,0, a cukor 1,8, a tartósított gyümölcs 1,6, a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3, a tej 0,9, a csokoládé, kakaó 0,4 százalékkal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára egy hónap alatt átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5 százalékkal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4 százalékkal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3 százalékkal csökkent.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4 százalékkal. A járműüzemanyagok ára 4,6 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9 százalékkal többe kerültek – jelentette a KSH.

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító" támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére
Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára
