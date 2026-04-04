Közleményt adtak ki az üzemanyagok áráról

A dokumentum emlékeztet arra, hogy a kormány bevezette a védett üzemanyagárakat, a benzint literenként 595 forintért lehet megvásárolni, a gázolajat pedig 615 forintért. A kormány elvárása márciusban is teljesült, a magyarok ismét olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, sőt a védett árnak köszönhetően a magyar üzemanyagárak európai szinten az egyik legalacsonyabbak.

Magyarország fenntartja a védett árat és továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesz elérhető.

A közlemény megismétli azt a politikusok által már többször hangoztatott álláspontot, amely szerint az olcsó orosz energiáról való azonnali leválás 1.000 forintot meghaladó üzemanyagárakat eredményezne és veszélyeztetné a rezsicsökkentést is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon márciusban is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest.