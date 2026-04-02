Felmérés: fogy az európaiak megtakarítása, egyik szomszédunk van a lista legvégén

A vizsgált európai országok többségében csökkent a megtakarítással rendelkező háztartások aránya az egy évvel korábbi adatokhoz képest – írja az ING felmérése alapján a Portfolio.

A kutatás során hat európai országban (Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban) vizsgálták meg, hogy a háztartások rendelkeznek-e megtakarítással. Az érintett államok felében nőtt a nemleges válaszok aránya, míg öt országban csökkent az igennel válaszolók száma a tavalyi felméréshez képest. Mind a hat országban 1 és 4 százalékpont közötti mértékben emelkedett azok aránya, akik inkább megtagadták a válaszadást. Utóbbi csoport összesen 8 százalékot tesz ki. Az ING elemzői szerint közülük sokan feltehetően nemleges választ adtak volna, ha kötelező lett volna nyilatkozniuk.

A lista élén Hollandia áll, ahol a megkérdezettek 85 százaléka jelezte, hogy a háztartása rendelkezik megtakarítással,

Belgium pedig a második, és utóbbi az egyetlen ország, ahol javulást mértek. Az ING közleménye szerint messze a német háztartások bankszámláin van a legtöbb pénz a vizsgált államok közül, ennek ellenére 2013 óta rendre itt az egyik legmagasabb a megtakarítással nem rendelkező háztartások aránya.

A rangsor végén Románia található, ahol a hat ország közül a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP.

Itt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek nincs semmilyen tartalékuk, és közülük a legtöbben a kevés jövedelmet jelölték meg okként. A román válaszadók 21 százaléka mondta azt, hogy nem keres elég pénzt ahhoz, hogy megtakarítson.

A megtakarítás hiányának leggyakoribb oka minden vizsgált országban az alacsony jövedelem, a tartalékkal nem rendelkezők nagyjából fele hivatkozott erre. A tartalékképzés hiányának második leggyakoribb okaként a megélhetési költségek emelkedését jelölték meg a megkérdezettek, ami a meglévő megtakarítások kényszerű felélését eredményezi. Ezt a tartalékkal nem rendelkezők mintegy 20 százaléka említette.