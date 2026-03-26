A talaj vizet kér, a gyümölcsfák időt

Országszerte óriási szüksége van a csapadékra az igencsak kiszáradt felszínközeli talajrétegnek, de a virágzó gyümölcsfáknak a száraz idő az ideális – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt 30 napban a csapadék összege az ország nagy részén 1-4 milliméter között alakult, de néhol semmi nem esett, a záporokkal érintett foltokban pedig 5-10 millimétert mértek. A sokéves átlagnál 25-35 milliméterrel kevesebb csapadék esett az elmúlt 30 napban, és a 90 napos csapadékösszeg is csaknem országszerte jelentős, 25-45 milliméteres hiányra utal. A Dunántúlt és a déli országrészt bőséges csapadék öntözi csütörtökön és a következő napokban, de az ország északkeleti harmadán kevés eső valószínű.

A talaj felszínközeli része tovább száradt az elmúlt egy hét során, de a 20 centiméternél mélyebb rétegekben kielégítő mennyiségű nedvesség található. Az Alföld és a Mezőföld nagy részén azonban nem töltődött fel nedvességgel a tél során a felső egyméteres réteg sem, ott 60-90 milliméter hiányzik a telítettséghez.

Napközben a múlt hét második felében jellemzően 12-14 Celsius-fokig, vasárnaptól már 15-18 fokig melegedett a levegő. A kevésbé felhős éjszakákon és területeken voltak jellemzőek gyenge fagyok. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet az Alföldön már tartósan meghaladja a 10 fokot.

A repce és az őszi kalászosok már február végén fejlődésnek indultak, zöld tömegük folyamatosan növekszik, az ideális fejlődésükhöz azonban kiadós csapadékra van szükség. A korai csonthéjasok országszerte virágoznak, a többi gyümölcsfa rügye is megpattant. A kajszi és az őszibarack a virágzás fejlődési fázisában mínusz 2, mínusz 3 Celsius-foknál erősebb fagy estén károsodik, az elmúlt egy hétben jellemzően a fagyzugokban fordult elő ilyen mértékű fagy.

Az előrejelzés szerint csütörtökön és pénteken 15-50 milliméter közötti csapadék valószínű, a nyugati, délnyugati tájakon van esély a nagyobb mennyiségre. A Dunántúlon havas eső, havazás is várható, ugyanakkor délen zivatar is kialakulhat, majd szombattól csökken a csapadékhajlam. Az előttünk álló egy hétben az északias szelet gyakran kísérik erős vagy viharos széllökések. Komolyabb fagy éjszakánként nem valószínű, a fagyzugokban csökkenhet kevéssel fagypont alá a hőmérséklet. Napközben jellemzően 12-17 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lehet ennél hűvösebb, az Alföldön pedig melegebb idő.