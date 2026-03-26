2026. március 26. csütörtök Emánuel
A talaj vizet kér, a gyümölcsfák időt

A talaj felszínközeli része tovább száradt az elmúlt egy hét során, de a 20 centiméternél mélyebb rétegekben kielégítő mennyiségű nedvesség található. Az Alföld és a Mezőföld nagy részén azonban nem töltődött fel nedvességgel a tél során a felső egyméteres réteg sem, ott 60-90 milliméter hiányzik a telítettséghez.

Országszerte óriási szüksége van a csapadékra az igencsak kiszáradt felszínközeli talajrétegnek, de a virágzó gyümölcsfáknak a száraz idő az ideális – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt 30 napban a csapadék összege az ország nagy részén 1-4 milliméter között alakult, de néhol semmi nem esett, a záporokkal érintett foltokban pedig 5-10 millimétert mértek. A sokéves átlagnál 25-35 milliméterrel kevesebb csapadék esett az elmúlt 30 napban, és a 90 napos csapadékösszeg is csaknem országszerte jelentős, 25-45 milliméteres hiányra utal. A Dunántúlt és a déli országrészt bőséges csapadék öntözi csütörtökön és a következő napokban, de az ország északkeleti harmadán kevés eső valószínű.

A talaj felszínközeli része tovább száradt az elmúlt egy hét során, de a 20 centiméternél mélyebb rétegekben kielégítő mennyiségű nedvesség található. Az Alföld és a Mezőföld nagy részén azonban nem töltődött fel nedvességgel a tél során a felső egyméteres réteg sem, ott 60-90 milliméter hiányzik a telítettséghez.

Napközben a múlt hét második felében jellemzően 12-14 Celsius-fokig, vasárnaptól már 15-18 fokig melegedett a levegő. A kevésbé felhős éjszakákon és területeken voltak jellemzőek gyenge fagyok. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet az Alföldön már tartósan meghaladja a 10 fokot.

A repce és az őszi kalászosok már február végén fejlődésnek indultak, zöld tömegük folyamatosan növekszik, az ideális fejlődésükhöz azonban kiadós csapadékra van szükség. A korai csonthéjasok országszerte virágoznak, a többi gyümölcsfa rügye is megpattant. A kajszi és az őszibarack a virágzás fejlődési fázisában mínusz 2, mínusz 3 Celsius-foknál erősebb fagy estén károsodik, az elmúlt egy hétben jellemzően a fagyzugokban fordult elő ilyen mértékű fagy.

Az előrejelzés szerint csütörtökön és pénteken 15-50 milliméter közötti csapadék valószínű, a nyugati, délnyugati tájakon van esély a nagyobb mennyiségre. A Dunántúlon havas eső, havazás is várható, ugyanakkor délen zivatar is kialakulhat, majd szombattól csökken a csapadékhajlam. Az előttünk álló egy hétben az északias szelet gyakran kísérik erős vagy viharos széllökések. Komolyabb fagy éjszakánként nem valószínű, a fagyzugokban csökkenhet kevéssel fagypont alá a hőmérséklet. Napközben jellemzően 12-17 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lehet ennél hűvösebb, az Alföldön pedig melegebb idő.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Gyengült a forint csütörtökön

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

The US president has said for days that negotiations between the US and Iran are under way, but Tehran has denied they are taking place.

