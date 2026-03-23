ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.39
usd:
333.12
bux:
122107.32
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Koncepciókép a családi otthon-, élet- és egészségbiztosításra.
Nyitókép: Getty Images/manusapon kasosod

Itt a határidő, eddig lehet még lakásbiztosítást váltani

Infostart

A pontos határidő attól is függhet, hogy melyik összehasonlító portál szolgáltatásait vesszük igénybe.

Alig egy hete maradt a hazai lakástulajdonosoknak, hogy eldöntsék, szeretnének-e lakásbiztosítást váltani a márciusi kampány során – közölte az Insura.hu biztosításközvetítő.

Adataik szerint 10-ből 9 ügyfél találhat a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel bíró lakásbiztosítást. A korábbi tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a kampány utolsó hetében még körülbelül 200 ezer lakástulajdonos dönthet biztosítása megváltoztatásáról, vagy biztosítóváltásról – olvasható a közleményben.

dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója úgy fogalmazott: a legjobban azok járnak, akik legalább három éve nem változtattak a szerződésükön. Ők ugyanis a jelenlegi biztosításénál jóval kedvezőbb fedezetekkel tudják bővíteni ingatlanuk védelmét, akár 30-35 százalékos díjcsökkenést is elérhetnek azonos feltételek megtartása mellett. Egy néhány perces kalkuláció akár 20-25 ezer forintos díjmegtakarítást is eredményezhet.

Mint ismertetik, az Insura.hu közvetítői csatornáin márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződéseket átlagosan 43 ezer forintos díjon kötik, az online kötött szerződések átlagdíja pedig 36 ezer forint körül mozog. Ezek az értékek 2-3 százalékkal haladják meg a tavalyi kampány hasonló értékeit. Az Allianz, a Groupama, az Uniqa, a Colonnade és a K&H az új kötések kétharmadát szerezte meg a 14 biztosító közül az eddigi szakaszban.

Egyre magasabb az újjáépítési értékre kötött szerződések aránya, amelyek a térítést a káresemény időpontjában fennálló költségekhez igazítják, nem csupán egy előre meghatározott összegig térítenek. Az idei kampányban az új szerződéseknek már több mint 17 százaléka tartozik ebbe a körbe, de az elmúlt héten olyan nap is volt, amikor az új lakásbiztosításoknak több mint harmadát kötötték ilyen feltételekkel. Mindeközben idén márciusban 21-ről 10 százalékra csökkent azon szerződések aránya, amelyek megfelelnek az MFO-besorolásnak. Az újjáépítési értékre kötött biztosítások ugyanis jelenleg még nem tartoznak az MNB standard követelményeinek megfelelő „minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások” (MFO) közé – teszik hozzá a közleményben.

Az új szerződések igénybevételekor az ügyfelek jelentős része idén is tudatosan él a különböző díjkedvezmények lehetőségével. Így például az elektronikus kommunikáció választásával 84 százaléknyian vállalták a papírmentes kapcsolattartást. Mint írják, idén is 87 százalék azok aránya, akik már nem tartanak igényt a csekkes befizetésre, és 66 százaléknyian spórolnak az egyösszegű éves díj befizetésével további 5-10 százalékot a díjaikon.

Fontos, hogy a lecserélni kívánt szerződések felmondásainak legkésőbb március 31. kedd éjfélig be kell érkezniük a biztosítóhoz. Ellenkező esetben a szerződés érvényben marad, és legközelebb csak a szerződés szerinti évforduló időszakában lehet róla döntést hozni. Külön kiemelik, hogy az összehasonlító portálok zöme az utolsó napon már csak korlátozásokkal fognak befogadni új igényeket, a korlátozások cégenként eltérőek. Az Insura.hu oldalain így például este 10 óráig lehet majd a szerződést felmondani.

Kezdőlap    Gazdaság    Itt a határidő, eddig lehet még lakásbiztosítást váltani

kampány

biztosítás

insura

kozma gábor

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezuhant Kolumbiában egy repülőgép, 125 emberrel a fedélzeten

Röviddel a felszállás után lezuhant egy katonai szállítógép Kolumbiában. A fedélzeten 125-en tartózkodtak, a mentőegységek eddig 77 embert tudtak kimenteni a roncsok közül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan

A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 17:50
Peking is közbelép – több mint tíz éve nem volt ilyenre példa
2026. március 23. 14:55
Május 1-jén ideiglenesen hatályba lép a vitatott EU-Mercosur egyezmény
×
×