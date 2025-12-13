ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: MÁV
Nyitókép: MÁV-Volán

Karácsony előtti nagy összefogás a csomagküldés rendszerén belül

Infostart / MTI

A rugalmasabb csomagátvétel érdekében a GLS Hungary és a DPD Hungary stratégiai partnerséget kötött, ennek köszönhetően Magyarországon a DPD-csomagok a GLS-automaták jelentős részéből is átvehetők lesznek - olvasható a két társaság közös közlésében.

A közlemény szerint a GLS Hungary 2025 júniusában nyitotta meg csomagautomata-hálózatát más csomaglogisztikai szolgáltatók és fizikai bolthálózattal rendelkező kereskedők számára, a DPD Hungary az első csatlakozó a rendszerhez, de már több céggel is tárgyalnak erről. A GLS az idén hasonló együttműködési rendszert vezetett be Németországban és Csehországban is.

Az együttműködés anyagi feltételeiről a felek nem kívántak tájékoztatást adni.

Magyarországon jelenleg több mint 9400 csomagautomata üzemel, ebből a GLS-é 2600, a DPD-é mintegy 350 darab.

A megállapodással a DPD a GLS több mint 1400 automatáját használhatja majd, így 2026 január elsejétől ügyfelei számára mintegy 3000 átadópontot biztosít.

A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.

Az Európában és Észak-Amerikában vezető csomaglogisztikai szolgáltató GLS csoport magyarországi cége, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. árbevétele 2024-ben 87,3 milliárd forint, egy évvel korábban 79,6 milliárd forint volt. A társaság tavaly 19,7 milliárd forint, 2023-ban pedig 19,6 milliárd forint nyereséggel zárt.

A DPD Hungary Kft. a Geopost cégcsoport tagjaként Európa egyik legnagyobb csomagszállítási hálózatának része, árbevétele 2024-ben 23,7 milliárd forintot, 2023-ban 18,6 milliárd forintot tett ki, nyeresége tavaly 52,6 millió forint, egy évvel korábban 415,6 millió forint volt.

Kezdőlap    Gazdaság    Karácsony előtti nagy összefogás a csomagküldés rendszerén belül

ajándék

karácsony

csomag

gls

dpd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

A kormányfő a közös cselekvés képességét tekinti hatalomnak, a dolgok megértését pedig fantasztikus életörömnek. Mohácson szerinte rossz irányba fordult a történelem, de a túlélés szimbóluma is a város. A közelgő uniós csúcsra utalva azt mondta: verekedni megy Brüsszelbe., ahol ha úgy döntenek, hogy hozzányúlnak az orosz devizatartalékhoz, akkor el kell azon gondolkodni, hogy a magyart elviszi onnan a kormány. Brüsszel szerinte zsinórban a harmadik választást próbálja megnyerni Magyarországon, amelynek viszont egy szempontból életbiztosítása Törökország.
 

Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mekkorát megy ez az &quot;új&quot; sportág: bátorság vagy veszélyes hóbort?

Elképesztő, mekkorát megy ez az &quot;új&quot; sportág: bátorság vagy veszélyes hóbort?

A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

The latest overnight attacks come as US envoy Steve Witkoff prepares to hold more talks with Ukraine's president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 12:41
Annyi gabonája van Kínának, mint még soha
2025. december 13. 11:55
Vagyonadó – amikor a politikai ígéretből adminisztratív rémálom lesz
×
×
×
×