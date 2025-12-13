Karácsony előtti nagy összefogás a csomagküldés rendszerén belül

A közlemény szerint a GLS Hungary 2025 júniusában nyitotta meg csomagautomata-hálózatát más csomaglogisztikai szolgáltatók és fizikai bolthálózattal rendelkező kereskedők számára, a DPD Hungary az első csatlakozó a rendszerhez, de már több céggel is tárgyalnak erről. A GLS az idén hasonló együttműködési rendszert vezetett be Németországban és Csehországban is.

Az együttműködés anyagi feltételeiről a felek nem kívántak tájékoztatást adni.

Magyarországon jelenleg több mint 9400 csomagautomata üzemel, ebből a GLS-é 2600, a DPD-é mintegy 350 darab.

A megállapodással a DPD a GLS több mint 1400 automatáját használhatja majd, így 2026 január elsejétől ügyfelei számára mintegy 3000 átadópontot biztosít.

A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.

Az Európában és Észak-Amerikában vezető csomaglogisztikai szolgáltató GLS csoport magyarországi cége, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. árbevétele 2024-ben 87,3 milliárd forint, egy évvel korábban 79,6 milliárd forint volt. A társaság tavaly 19,7 milliárd forint, 2023-ban pedig 19,6 milliárd forint nyereséggel zárt.

A DPD Hungary Kft. a Geopost cégcsoport tagjaként Európa egyik legnagyobb csomagszállítási hálózatának része, árbevétele 2024-ben 23,7 milliárd forintot, 2023-ban 18,6 milliárd forintot tett ki, nyeresége tavaly 52,6 millió forint, egy évvel korábban 415,6 millió forint volt.