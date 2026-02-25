Rekordmennyiségű K+F projektet támogatott a HIPA

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) célja a külföldi beruházások Magyarországra érkezésének segítése, 2014-es megalakulása óta már több mint 2300 befektetést, projektet támogatott – mondta el az InfoRádióban Joó István, az ügynökség vezérigazgatója.

Az elmúlt években 25 ezer milliárd forintnyi új befektetésről állapodtak meg, ezek révén körülbelül 200 ezer közvetlen munkahely jött létre. Ez nagyban hozzájárult a teljes foglalkoztatottság eléréséhez. A HIPA összességében nagyságrendileg 400 ezer új munkahely létrehozásához járult hozzá – emelte ki a vezérigazgató.

Tavaly a HIPA harmadik legjobb évét zárták, 7 milliárd euró értékben állapodtak meg új befektetésekről. Hangsúlyozta, hogy ezek 18 ezer új munkahely létrehozását fogják eredményezni a következő években. 2025-ben a legmagasabb hozzáadott értéket jelentő projektek esetében is csúcsok születtek.

Soha annyi kutatási-fejlesztési projektet nem támogattak még, mint 2025-ben, és soha annyi üzleti szolgáltató központban létrejövő munkahelyhez nem járultak még hozzá. 600 K+F munkahelyet hoz létre a kutatási-fejlesztési projektek támogatása, illetve 3200 munkahely jön létre az üzleti szolgáltatóközpontokban – emelte ki Joó István.

A tavalyi beruházásoknak köszönhetően összesen 18 200 munkahely jön létre

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Kiemelte, hogy kifejezetten magas számnak mondható, hogy ezeknek több mint 20 százaléka kutatás-fejlesztéssel, illetve üzleti szolgáltatóközpontban kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben jön létre.

A maradék 80 százalék feldolgozóipari beruházásokat jelent, a HIPA-nak az elmúlt időszakban feladata volt, hogy Magyarország keleti régióit fejlessze. Joó István hangsúlyozta, hogy Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon is látható például már a munkahelyteremtő beruházások eredménye, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez.

Az ügynökségnek célja a következő években, hogy Magyarország déli vármegyéit fejlessze. Ezért volt kiemelkedő jelentőségű a BYD érkezése Szegedre, vagy pedig a Vulcan Shield Global érkezése Békéscsabára, amely 2500 új munkahelyet fog teremteni. Tavaly a befektetések keletről és nyugatról is érkeztek, 17 különböző országból. Ebbe beleértik a magyar vállalati projekteket is, hiszen bár a HIPA feladata főleg a külföldi működőtőke beáramlásának segítése, de fontos célkitűzés a magyar vállalatok támogatása is. 2025 rekord volt ebben a vonatkozásban is, egy éven belül soha nem támogattak még ennyi magyar vállalati projektet – emelte ki a vezérigazgató.