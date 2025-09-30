ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.37
usd:
332.65
bux:
98984.84
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
money coin stack growing business.chart finance and Investment concept.
Nyitókép: bumbumbo/Getty Images

Oeconomus: katasztrofális hatása lenne a társasági adó emelésének

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kiszámolta, milyen következményei lennének, ha az állítólagos hírek szerint a Tisza Párt megemelné a társasági adót a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra kormányra jutás esetén. Az elemzés hangsúlyozza, hogy a külföldi tőkeáramlás magyarországi helyzetére kedvezőtlen lenne a társasági adó jelentős emelése, visszafogná a vállalkozói kedvet és összességében a teljes nemzetgazdaságra hátrányosan hatna.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése az Index cikkére hivatkozik. A portál a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásra utalva írt arról szeptember 11-én, hogy 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót vezetne be az ellenzéki párt, amely viszont többször is tagadta az Index értesülését.

A Oeconomus tanulmánya felhívja a figyelmet, hogy a magyarországi külfölditőke-beruházás tekintetében az elmúlt 15 évet folyamatos növekedés jellemezte. A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás külgazdasági stratégia egyik célja a kelet- és közép-ázsiai tőkeáramlás fokozása volt, emellett pedig párhuzamosan számos megállapodás született európai nagyvállalatokkal is. A tőkeáramlás ilyen jellegű diverzifikálásának köszönhetően a 2008-as 16 639 milliárd forintot elérő nettó tartozásállomány értéke 2023-ban már 41 149 milliárd forintra rúgott, vagyis két és félszeresére emelkedett a Magyarországon működő külföldi vállalatok tőkeállománya ez idő alatt.

A munkavállalók létszáma csökkenne

Mint írják, a tőkeáramlás fokozását elősegítette a stabil politikai helyzet, a kedvező adózási környezet megteremtése, valamint a banki- és pénzügyi háttér biztosítása. A területi megoszlás alapján a legtöbb külföldi vállalat Budapesten található: összesen 15 258 darabot vettek számba 2023-ban. A vármegyék közül kiemelkedik Győr-Moson-Sopron, ahol 1145 külföldi vállalat működött 2023-ban.

Az alapítvány statisztikája szerint 2008-ban az összes magyarországi külföldi irányítású leányvállalatnál 627 431 fő dolgozott, 2023-ra ez a szám 776 891 főre nőtt. A majdnem 20 százalékos növekedés is elősegítette, hogy a még 2010-ben 10,8 százalékos munkanélküliségi ráta az évtized végére 4,1 százalékra csökkenjen. Az Oeconomus hangsúlyozza, hogy egy lehetséges adóemelés következtében ezeknek a dolgozóknak nagy valószínűséggel vagy teljesen felmondanak a munkáltatók, vagy olyan szintű racionalizálást hajtanak végre, ami jelentősen lecsökkenti a munkavállalók létszámát.

A foglalkoztatottak mellett a termelési értékek esetén is dinamikus növekedés figyelhető meg a külföldi irányítású nagyvállalatok esetén. A 2023-as adatok szerint az összes Magyarországon működő vállalkozás az összes nemzetgazdasági ágban 113 344 207 millió forint termelési értéket ért el. Ebből a külföldi irányítású leányvállalatok 59 157 884 millió forintnyi értéket képviseltek, a teljes érték 52 százalékát.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványt.
Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

További nem elhanyagolható tényező a gazdaságkutató szerint, hogy az itthon működő külföldi leányvállalatok munkáját számos hazai kis- és középvállalat segíti, akár beszállítóként is. A társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is plusz költségek, emelkedő kiadások merülnének fel.

Adóemelés esetén a foglalkoztatási létszám csökkenésével a termelési kapacitás is zsugorodna.

Összességében a társasági adó emelésének lehetősége az Oeconomus összefoglalója szerint a külföldi tőkeáramlás magyarországi helyzetére kedvezőtlen lenne.Erőteljesen visszafogná a vállalkozói kedvet, csökkentené a versenyt, összességében a teljes nemzetgazdaságra hátrányosan hatna. Kiemelték, hogy a versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: katasztrofális hatása lenne a társasági adó emelésének

külföldi tőke

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

vállalati adó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Liverpool-meccs három magyarral, kínai határnál a Real, sarkkörön túl a Tottenham
Különleges BL-nap

Liverpool-meccs három magyarral, kínai határnál a Real, sarkkörön túl a Tottenham
Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.
 

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkongatta a vészharangot a NATO korábbi vezető katonatisztje: „háborúban állunk”

Megkongatta a vészharangot a NATO korábbi vezető katonatisztje: „háborúban állunk”

Rob Bauer, a NATO Katonai Bizottságának korábbi elnöke óva intett a jelenlegi helyzettel kapcsolatban – számolt be a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a nagy szállodaláncok titkos fegyvere: emiatt te is többet fizetsz ugyanazért a szobáért

Ez a nagy szállodaláncok titkos fegyvere: emiatt te is többet fizetsz ugyanazért a szobáért

egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt, miközben Európa turizmusa teljesen visszaépült és tovább erősödik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

The White House's plan makes reference to an eventual "credible pathway to Palestinian self-determination and statehood".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 14:18
Közgazdász: továbbra is döcög a magyar export, a külső keresletben pedig még mindig hiány van
2025. szeptember 30. 12:30
Háborús inflációból bércsodába, avagy Magyarország nagy fordulata
×
×
×
×