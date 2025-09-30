Oeconomus: katasztrofális hatása lenne a társasági adó emelésének

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése az Index cikkére hivatkozik. A portál a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásra utalva írt arról szeptember 11-én, hogy 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót vezetne be az ellenzéki párt, amely viszont többször is tagadta az Index értesülését.

A Oeconomus tanulmánya felhívja a figyelmet, hogy a magyarországi külfölditőke-beruházás tekintetében az elmúlt 15 évet folyamatos növekedés jellemezte. A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás külgazdasági stratégia egyik célja a kelet- és közép-ázsiai tőkeáramlás fokozása volt, emellett pedig párhuzamosan számos megállapodás született európai nagyvállalatokkal is. A tőkeáramlás ilyen jellegű diverzifikálásának köszönhetően a 2008-as 16 639 milliárd forintot elérő nettó tartozásállomány értéke 2023-ban már 41 149 milliárd forintra rúgott, vagyis két és félszeresére emelkedett a Magyarországon működő külföldi vállalatok tőkeállománya ez idő alatt.

A munkavállalók létszáma csökkenne

Mint írják, a tőkeáramlás fokozását elősegítette a stabil politikai helyzet, a kedvező adózási környezet megteremtése, valamint a banki- és pénzügyi háttér biztosítása. A területi megoszlás alapján a legtöbb külföldi vállalat Budapesten található: összesen 15 258 darabot vettek számba 2023-ban. A vármegyék közül kiemelkedik Győr-Moson-Sopron, ahol 1145 külföldi vállalat működött 2023-ban.

Az alapítvány statisztikája szerint 2008-ban az összes magyarországi külföldi irányítású leányvállalatnál 627 431 fő dolgozott, 2023-ra ez a szám 776 891 főre nőtt. A majdnem 20 százalékos növekedés is elősegítette, hogy a még 2010-ben 10,8 százalékos munkanélküliségi ráta az évtized végére 4,1 százalékra csökkenjen. Az Oeconomus hangsúlyozza, hogy egy lehetséges adóemelés következtében ezeknek a dolgozóknak nagy valószínűséggel vagy teljesen felmondanak a munkáltatók, vagy olyan szintű racionalizálást hajtanak végre, ami jelentősen lecsökkenti a munkavállalók létszámát.

A foglalkoztatottak mellett a termelési értékek esetén is dinamikus növekedés figyelhető meg a külföldi irányítású nagyvállalatok esetén. A 2023-as adatok szerint az összes Magyarországon működő vállalkozás az összes nemzetgazdasági ágban 113 344 207 millió forint termelési értéket ért el. Ebből a külföldi irányítású leányvállalatok 59 157 884 millió forintnyi értéket képviseltek, a teljes érték 52 százalékát.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

További nem elhanyagolható tényező a gazdaságkutató szerint, hogy az itthon működő külföldi leányvállalatok munkáját számos hazai kis- és középvállalat segíti, akár beszállítóként is. A társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is plusz költségek, emelkedő kiadások merülnének fel.

Adóemelés esetén a foglalkoztatási létszám csökkenésével a termelési kapacitás is zsugorodna.

Összességében a társasági adó emelésének lehetősége az Oeconomus összefoglalója szerint a külföldi tőkeáramlás magyarországi helyzetére kedvezőtlen lenne.Erőteljesen visszafogná a vállalkozói kedvet, csökkentené a versenyt, összességében a teljes nemzetgazdaságra hátrányosan hatna. Kiemelték, hogy a versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.