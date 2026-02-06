ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pfongabe33/Getty Images

Elemző: tartósan erős a forint

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Hónapok óta erős a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is. Csütörtökön a hazai fizetőeszköz benézett a 380-as szint alá is az euróval szemben, ezzel 2024 januárja óta nem látott szintre erősödött. Az árfolyam stabilitásának egyik oka, hogy a Magyar Nemzeti Bank tartósan magasan tartja az alapkamatot – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki szerint a piac a 2026-os választásokra is készül, és sok a „forró pénz” a forintpiacon, amiben van kockázat.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a forint piacán folytatódik, ami 2025-ben elkezdődött, tehát a forint erősödése – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban. „Egyelőre az okokban sem lehet nagy különbséget találni, tehát továbbra is elsősorban azt gondolom, hogy a carry trade ügyletek erősítik a forintot” – tette hozzá, majd kifejtette: ez azt jelenti, hogy a kamatkülönbözetre spekulálnak bizonyos befektetők, tehát alacsony kamatozású devizában felvesznek hitelt – ez jellemzően japán jen vagy svájci frank, esetleg dollár –, és ezt befektetik egy magasabb kamatozású devizában.

„Tavaly láttuk, hogy a forint az egyik kedvelt célpontja volt ezeknek a befektetéseknek. Ilyenkor a befektetők egyrészt profitként könyvelhetik el a két kamat közti különbséget, másrészt pedig, ha a céldeviza – jelen esetben a forint – erősödni tud, akkor még az árfolyamon is tudnak nyerni.

Tavaly a forint állampapírok világviszonylatban is a legjobb befektetések közé számítottak, dollárban számolva 25 százalék körüli hozamot lehetett elérni

egyrészt a magasabb kamat miatt, másrészt pedig amiatt, mert a forint erősödni tudott a dollárral szemben, és így két csatornán keletkezett profitjuk a befektetőknek” – magyarázta az elemző.

Beke Károly szerint nagyrészt ez folytatódik most, 2026 elején is, és erre utal az is, hogy az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint tovább emelkedett a külföldi szereplők forint állampapír állománya, vagyis úgy tűnik, nem hagyott alább ez a láz a forint piacán.

„Meglátjuk, hogy a következő hetekben, ha esetleg a várakozásoknak megfelelően kamatot csökkent februárban a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, akkor hogyan reagálnak majd a befektetők” – mondta. A kérdés, hogy ebben az esetben elkezdik-e zárni ezeket a pozíciókat, lesznek-e olyan befektetők, akik esetleg tartós kamatcsökkentési pályára vagy tartós kamatcsökkentési ciklusra készülve azt mondják, hogy nekik elég volt a megkeresett profit, és köszönik szépen, zárják a pozíciót. Akkor ez megállíthatja a forint erősödését.

„De én azt gondolom, hogy

egy 25 bázispontos kamatcsökkentéstől valószínűleg nem fognak még megijedni.

Lényegesen nagyobb a forint kamatelőnye jelenleg akár a régióban, akár ha a feltörekvő piacokat nézzük, és várhatóan egészen addig, amíg nem látnak jobb befektetést, addig folytatni fogják ezt a piaci gyakorlatot” – mondta.

Az elemző szerint egyre több az olyan hír a piacon, ami arra utal, hogy a befektetők esetleg a magyar parlamenti választásokkal kapcsolatban is pozícionálják magukat. Beke Károly elmondása szerint egyesek úgy vélik, az ellenzéki Tisza Párt befektetőbarátabb gazdaságpolitikát hirdetett meg, és ők a zászlójukra tűzték az euró bevezetését is, és elképzelhető, hogy a befektetők egy része elkezdett abba az irányba pozicionálódni, hogy egy ellenzéki választási győzelmet követően esetleg akár még erősödhet is a forint. „Nem tudjuk, hogy ez pontosan mekkora részét teszi ki a piacnak, hány ilyen befektető van. Én azt gondolom, hogy azért nem lehet nagyon szétbontani, hogy az egyes befektetők miért veszik meg a forintot, vagy miért fektetnek a forintba, ez egy sokkal összetettebb kérdés” – vélekedik Beke Károly.

Mint kifejtette, a Magyar Nemzeti Bank közvetve mozgatja a carry trade-üzleteket a kamaton keresztül, de a jegybanknak nem az a célja, hogy a forint piacára terelje a befektetőket, tehát nem azért tartja magasan a kamatot, mert egy ilyen forintpiaci befektetést vonzóvá szeretne tenni a befektetők szemében. A jegybank mandátuma az infláció csökkentése, az inflációs cél elérése, és ezért tartotta magasan a kamatot. Egyébként maga a carry trade nem feltétlenül biztos, hogy pozitív folyamat. Sokak szerint a carry trade egy úgynevezett „forró pénz” a piacon, és ha hirtelen megindul kifelé, akkor az nagyon hamar ellentétes hatást tud elérni. Tehát

a forint esetében például nagyon gyors forintgyengülést tudna kiváltani, ha a befektetők tömegesen elkezdenék zárni a pozícióikat, és ez folyamatos kockázatot jelent.

Addig, amíg ez a „forró pénz” ott van a forint piacán, addig folyamatos kockázat, hogy vajon mikor indulnak meg kifelé a befektetők. Ugye korábban a kormány és a jegybank is úgy becsülte, hogy nagyságrendileg 5-6 milliárd euró az a tőke, ami megmozdulhatott a forint piacán az elmúlt bő egy évben, és ha ez elkezdene kifelé menni, azt nehéz lenne megállítani, ami egy elég jelentős forintgyengülésben csapódhatna le. „Szerintem a jegybanknak nem feltétlenül érdeke, hogy ezt a lufit tovább fújja és hogy ezt a carry pozíciót tovább erősítse” – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

