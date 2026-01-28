ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Megálljt parancsolt a Fed, itt a friss kamatdöntés

Infostart / MTI

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán zárult kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó dollárkamatot, a szövetségi alapkamat (federal funds rate) célsávját 3,50-3,75 százalékon tartotta.

A jegybank ezzel szünetet tartott a tavaly megkezdett lazítási ciklusban, miután 2025-ben három egymást követő alkalommal 25 bázisponttal csökkentette irányadó kamatát, így 2022 óta a legalacsonyabb szintre mérsékelte a hitelfelvételi költségeket.

A döntést indokló közlemény szerint a gazdasági aktivitás továbbra is szilárd ütemben bővül, ugyanakkor a munkaerőpiacon a foglalkoztatás növekedése alacsony maradt, a munkanélküliségi ráta pedig a stabilizálódás jeleit mutatja. A Fed ugyanakkor hangsúlyozta: az infláció továbbra is valamelyest magas.

A testület kiemelte:

a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is emelkedett szintű,

és a jegybank figyelmet fordít a kettős mandátum – a maximális foglalkoztatás és a hosszabb távon két százalékos infláció – mindkét oldalát érintő kockázatokra. A további kamatlépések mértékéről és időzítéséről a Fed a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázati egyensúly mérlegelése alapján dönt.

A közlemény szerint a jegybank kész módosítani a monetáris kondíciókon, amennyiben olyan kockázatok jelentkeznek, amelyek veszélyeztethetik céljai elérését; értékelésében a munkaerőpiaci folyamatokon túl az inflációs nyomást, az inflációs várakozásokat, a pénzügyi és nemzetközi fejleményeket is figyelembe veszi.

A kamattartásról szóló döntést Jerome Powell jegybankelnök vezetésével tíz tag támogatta, ketten 25 bázispontos kamatcsökkentést tartottak volna indokoltnak.

Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Csaknem ezer kilométernyi hazai vasúti pályaszakasz felújítása mintegy 800 milliárd forintból valósul meg a következő években, míg a szentendrei HÉV-et érintő rekonstrukció és járműcsere teljes összege elérheti a 400 milliárd forintot – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Beszámolt arról is, hogy az első nagyszabású beruházás a Gubacsi úti vasúti híd felújítása lesz, de később a személyszállításban releváns vasúti pályákat érintő munkálatok is elindulnak.
 

Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntés nyilvánosságra hozatalát sajtótájékoztató követi, melyről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3-4 százalékos inflációt.

Tehran says its armed forces are ready "with their fingers on the trigger" to respond to any aggression.

2026. január 28. 20:38
