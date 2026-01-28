Megálljt parancsolt a Fed, itt a friss kamatdöntés

A jegybank ezzel szünetet tartott a tavaly megkezdett lazítási ciklusban, miután 2025-ben három egymást követő alkalommal 25 bázisponttal csökkentette irányadó kamatát, így 2022 óta a legalacsonyabb szintre mérsékelte a hitelfelvételi költségeket.

A döntést indokló közlemény szerint a gazdasági aktivitás továbbra is szilárd ütemben bővül, ugyanakkor a munkaerőpiacon a foglalkoztatás növekedése alacsony maradt, a munkanélküliségi ráta pedig a stabilizálódás jeleit mutatja. A Fed ugyanakkor hangsúlyozta: az infláció továbbra is valamelyest magas.

A testület kiemelte:

a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is emelkedett szintű,

és a jegybank figyelmet fordít a kettős mandátum – a maximális foglalkoztatás és a hosszabb távon két százalékos infláció – mindkét oldalát érintő kockázatokra. A további kamatlépések mértékéről és időzítéséről a Fed a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázati egyensúly mérlegelése alapján dönt.

A közlemény szerint a jegybank kész módosítani a monetáris kondíciókon, amennyiben olyan kockázatok jelentkeznek, amelyek veszélyeztethetik céljai elérését; értékelésében a munkaerőpiaci folyamatokon túl az inflációs nyomást, az inflációs várakozásokat, a pénzügyi és nemzetközi fejleményeket is figyelembe veszi.

A kamattartásról szóló döntést Jerome Powell jegybankelnök vezetésével tíz tag támogatta, ketten 25 bázispontos kamatcsökkentést tartottak volna indokoltnak.