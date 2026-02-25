ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Többéves csúcsokat dönt a forint

Sorra dönti a csúcsokat a forint, több mint két éve nem volt ilyen erős, mint szerda délelőtt.

Erős maradt a forint a keddi kamatcsökkentés után is, az euróval és a dollárral szemben is fontos szintek közelében kezdte a szerdai napot a magyar deviza miután az MNB 25 bázisponttal 6,25 százalékra vágta az alapkamatot.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró is erősödik a dollárral szemben, ami erősen meghatározhatja a forint pályáját is.

A japán jen gyenge, a jüan hároméves csúcson – a kérdés most az, meddig tarthat ki a forint lendülete a lazítási pálya árnyékában.

A lendület egyelőre megvan:

szerda délelőtt már 2023 novembere óta nem látott csúcsra erősödött a magyar deviza

– olvasható a Portfolio cikkében.

