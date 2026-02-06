ARÉNA - PODCASTOK
A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerõsítette, hogy elõzõ nap éjjel tûz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tûzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tűz a Dunai Finomítóban: új hírek a helyreállításról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Előrehaladott állapotban van a Dunai Finomító AV3 üzemének helyreállítása, határidő előtt befejeződött a tűzesetben sérült berendezések és szerkezeti elemek gépészeti bontása, folyamatban van a csőhálózat és a szivattyúk felújítása, május végére pedig elkészül az új kondenzátorállvány is – közölte a Mol.

A közleményben kiemelték: a Mol biztosítása kiterjed a műszaki károkra és a kiesett nyereségre is.

A vállalat ismertette: a 2025 októberi tűzeset óta fontos lépések történetek az AV3 üzem helyreállításában. Idén január közepén fejeződött be a sérült szerkezeti elemek és berendezések gépészeti bontása, és lezárult a három érintett üzemi rendszer leürítése is.

A tűzeset miatt a vasbeton szerkezet alsó szintje is károsodott, ezért azt szinte teljesen újjá kell építeni. Megtörtént a sérült irányítástechnikai műszerek és villamosrendszerek eltávolítása, rövidesen lezárul a műszaki specifikációk véglegesítése, és folytatódik a kábelek bontása is. Emellett előrehaladott állapotban van a statikus berendezések és a csőhálózat javítása is, több száz szelepet kell cserélni, és mintegy 2,8 kilométernyi szakaszon épül új csőhálózat.

Pulay Krisztián, a Mol csoport downstream termelés és fejlesztés ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette: korábbi előrejelzésük szerint az AV3 üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be, ugyanakkor a projekt jelenlegi előrehaladottsága alapján reális lehetőség, hogy a kivitelezés egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon.

A bontási munkák jelentős része befejeződött, a következő időszak legfontosabb feladata, hogy minél gyorsabban lebonyolítsák a szükséges gyártási és kivitelezési munkákat.

A gyors és szakszerű kivitelezés mellett a fenntarthatóság is fontos szempont, az AV3 üzemből származó fém bontási hulladékot és betontörmeléket újrahasznosítják – jelezte a Mol.

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság
aréna

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság
Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
