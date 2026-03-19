Az ukrán csoporthoz köthető pénzmosókat elfogták – fotók

Ukrán és magyar rendőrök közös nyomozása 2024-ben számolt fel egy banki csalásokra szakosodott szervezett bűnözői csoportot, akkor 41 embert elfogtak, akik Magyarországon működő pénzintézet alkalmazottainak kiadva magukat szereztek meg bankszámla-adatokat, majd 360 millió forintot maguknak utaltak.

Azóta a Nemzeti Nyomozó Iroda kibernyomozói egyesítették az ukrán csoporthoz köthető büntetőeljárásokat, mostanra pedig felderítették és elfogták a call centerhez köthető hat magyar pénzmosót, a szervezőket és strómanokat is – olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.

Ők a csalásokból származó pénzeket itthon tisztára mosták, majd a külhoni főszervező magyar lánytestvére Ukrajnába juttatta.

Utóbbit, és férjét, valamint ismerősüket a bíróság letartóztatta, három stróman szabadlábon védekezhet.