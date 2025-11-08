A Mol Dunai Finomítójában az eddigi vizsgálatok szerint technológiai probléma okozta az október 20-i tüzet - jelentette ki a társaság vezetője. Hernádi Zsolt a mandinernek beszélt erről Washingtonban, ahol ő is részt az amerikai-magyar tárgyalásokon.

Hernádi Zsolt úgy értékelte, hogy ha Százhalombattán nem baleset, hanem külső behatás, robbanás lett volna akkor sokkal nagyobb lenne a kár, és nem csak technikai problémái lennének a cégnek, hanem gyászolnának is.

Ronda nagy tűz volt, de azt mondani, hogy külső behatás volt: nem! - fogalmazott a Mol elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette: technológiával dolgoznak, nagy nyomáson, magas hőmérsékleten, nem lehet a baleseteket kizárni.

Hernádi Zsolt elmondta: most a kármentesítés zajlik, kibontják a sérült elemeket, és folyik a beszerzés, hogy minél hamaradbb be tudják építeni.

Az interjúban Hernádi Zsolt értékelte a washingtoni megbeszélések eredményeit is.

A Dunai Finomítóban, az egyik alapanyag-feldolgozó üzemben október 20-án keletkezett tűz. Személyi sérülés nem történt, de a késő este felcsapó lángokat másnap reggelig oltották, és a finomítóban a munka csak később indulhatott újra, és hónapokig nem lesz teljes a kapacitás. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás október végén átkerült az NNI-hez.