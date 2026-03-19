ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.9
usd:
342.28
bux:
122053
2026. március 19. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Map and flag of Germany, cash euro bills and stock market indicators (economy, money, inflation, crisis, markets, finance, business)
Nyitókép: Getty Images/Javier Ghersi

Újabb elvesztegetett év fenyegeti a német gazdaságot – adatok

Infostart

A gazdaság képletesen szólva egyfajta mumus a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kormány számára. A kancellár és az általa vezetett koalíció támogatottsága folyamatosan csökken, a kormány továbbra is adós a gazdaság fellendítésére tett ígéreteinek legalább fokozatos beváltásával. Körvonalazódik közben az is, hogy az iráni háború hogyan ronthat a helyzeten.

A német gazdaságot immár évek óta recesszió, illetve stagnálás sújtja. A múlt év utolsó harmada már épp a talpra állás csekély jeleit mutatta, a negyedik negyedévben a bruttó hazai termék 0,3 százalékkal nőtt. Az idei esztendőre további fokozatos növekedést reméltek.

A tekintélyes hetilap, a Die Zeit ezzel összefüggésben szakértőket szólaltatott meg, akik többek között kifogásolták, hogy a múlt évben a kormány hitelből finanszírozott milliárdokat költött infrastrukturális és védelmi célokra. Ez utóbbival kapcsolatban a koalíciót egyre több bírálat éri.

A fellendülés forgatókönyvét egy nem várt „tényező”, nevezetesen a február 28-án kirobbant közel-keleti háború is veszélyezteti. Az emelkedő energiaárak rendkívüli módon megterhelik a gazdaságot: ha több pénzt kell üzemanyagra költeni, kevesebb marad a hazai áruk és szolgáltatások vásárlására. Gazdasági szempontból az olajárak emelkedése rendkívüli terhet jelent.

Az újság utalt arra, hogy a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása nem csak az olajszállításokat érinti., a közel három hete tartó harcok következtében több más fontos nyersanyag elérhetősége is szűkülhet. A szakértők szerint különösen igaz ez a mezőgazdaságban szükséges műtrágyára. Ennek következménye az élelmiszerárak emelkedése, ami Németországot sem kerülheti el.

További várható negatív hatás, hogy az árak emelkedése, azaz a magasabb infláció nyomást gyakorol a központi bankokra. Így a Deutsche Bank arra számít, hogy elhúzódó harcok esetén az inflációs ráta magasabb lehet a háborút megelőző előrejelzésnél.

Utalás történt arra is, hogy a vállalatoknak tervezési biztonságra van szükségük ahhoz, hogy nagyobb beruházási projekteket hajtsanak végre. Jelenleg azonban aligha lehet megjósolni, hogy miként alakul a közel-keleti helyzet

Ez a bizonytalanság minden valószínűség szerint a beruházások elhalasztásához vezet, ami további terheket ró a német gazdaságra.

A müncheni székhelyű ifo gazdaságkutató intézet feltételezése szerint

az olajárak emelkedésével járó eszkalációs forgatókönyv szerint a bruttó hazai termék idén 0,6 százalékkal fog növekedni.

A munkanélküliek száma aligha csökkenne a korábbi előrejelzés szerint, hanem éppenséggel emelkedne, mégpedig mintegy hárommillióra.

A lap utalt arra, hogy a vázolt szakértő előrejelzés akár téves is lehet. Nem kizárt, hogy a teheráni rezsim a jelenlegi háborús helyzet ellenére nem sokáig marad fenn, és az árak hamar normalizálódhatnak.

A 0,6 százalékos növekedés nem jelentene ugyan gazdasági válságot, de fellendülést sem. Németország egy újabb elvesztegetett évvel néz szembe – értékelték a szakértők.

Kezdőlap    Külföld    Újabb elvesztegetett év fenyegeti a német gazdaságot – adatok

németország

gazdaság

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől
Kormányinfó

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől
Három ukrán állampolgárt kitiltottak Magyarországról. Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő adott tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszoltak, így arra is, hogy lesz-e tankolásmennyiségi korlátozás. Jelentős érdeklődés övezte az ukrán pénzszállító ügyét is.
 

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.
 

Fico nem támogatja az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpörög-e a magyar építőipar idén? - Ezek a folyamatok határozzák meg a hazai iparág teljesítményét

A magyar építőipar idei éve borúsan indult, a cégek többsége csökkenő bevételre számít 2026-ban az ÉVOSZ felmérése szerint, és sok szereplő nem vár mozgást a parlamenti választásokig. Hogy áprilist követően felpöröghet-e a piac, és a lakásépítések mellett más alágak is megerősödnek-e, az a közeli jövő zenéje, miközben az új szerződések kötésekor a vállalatok már a közel-keleti konfliktus okozta olaj- és gázáremelkedés továbbgyűrűző hatását is elszenvedik. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk, milyenek a magyar építőipar kilátásai és mi hozhatja meg a várt áttörést. A Portfolio Építőipar 2026 rendezvényről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán, este pedig együtt ünnepeljük meg az Év Építőipari Személyisége Díj átadóját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a márciusi tél, durva havazás és tomboló szélvihar okoz káoszt: lecsapott az ítéletidő

A havazás, a markáns lehűlés és a viharos erejű szél komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 12:28
EU-csúcs – egyre romló helyzetben próbálkoznak az európai versenyképesség erősítésével
2026. március 19. 11:23
EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába
×
×