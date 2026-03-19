eur:
392.45
usd:
342.2
bux:
121912.19
Tûz és füst az egyesült arab emírségekbeli Fudzsejrában, amelynek az Ománi-öböl partján fekvõ kõolajtárolóját helyi források szerint eltalálta egy elfogott iráni robotrepülõgép lehulló roncsdarabja 2026. március 3-án, az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûvelet negyedik napján.
Elemző: az elmúlt 24 óra eseményei az egekbe lökték az olaj árát és esnek a tőzsdék

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.

Az izraeli légierő a világ egyik legnagyobb, Katarhoz és Iránhoz tartozó földgázmezőjének infrastruktúráját támadta szerdán. Válaszul Irán szerda éjjel rakétacsapást mért Katar legfontosabb LNG-feldolgozó központjára. Az energiapiac éles reakciója azonnal bekövetkezett.

A szerdai közel-keleti fejlemények hatására Ázsiában meglehetősen nagy, 2-3 százalékos mínuszokat láthattunk csütörtök reggel – mondta el az InfoRádió érdeklédésére a Portfolio elemzője, hozzátéve: ezt követően Európában a nyitást követően mintegy 1 százalék körüli esés körvonalazódott a vezető börzéken, később azonban gyorsult az esés.

A német DAX reagált a legélesebben, a magyar törzsde még emelkedéssel kezdte a napot, azonban a hazai piacon is elromlott a hangulat. Ám a BUX még így is a felülteljesítők közé tartozik – fogalmazott Kaszab Balázs.

Az energiapiacon is rendkívül nagy mozgások látszanak, megnőtt a volatilitás, azonban nemcsak a Donald Trump által elmondottak játszanak ebben szerepet, hanem az elmúlt 24 óra eseményei is – mondta Kaszab Balázs. Szerdán, magyar idő szerint délben arról érkeztek hírek, hogy Izrael csapást hajtott végre iráni földgázmezők ellen, illetve olajipari létesítmények ellen, ezt követően pedig Irán válaszcsapást indított és a teljes globális ellátás szempontjából kritikus katari létesítményeket támadott.

„Ugyan Trump később elítélte Izrael támadását, de a nemrég közölt fenyegetése olaj volt a tűzre a jelenlegi helyzetben. A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj ára nagyjából 15 százalékos emelkedésben van csak az elmúlt 24 órában, a háború kezdete óta pedig már mintegy 60 százalékkal került feljebb, ezzel 2022 júliusa óta nem látott szinten van az olajár.

Európai szemmel nézve azonban nemcsak az olaj árára, hanem a földgázéra is érdemes figyelnünk, ez pedig 2023 eleje óta a legmagasabb”

– mondta.

Az elemző a forint árfolyamáról is beszélt, kiemelve: az elmúlt hetek eseményei inkább a biztonságosabb „menedékbe”, ezúttal is a dollárba terelték a befektetőket.

„A bizonytalanságok, illetve a zöldhasú erősödése jellemzően kedvezőtlenül hat a feltörekvő piaci devizák árfolyamára, tehát a forintra is. A háború kezdete óta az euróval szemben 5 százalékot, azaz mintegy 18 egységet gyengült a forint, a 394-395-ös szintek közelében mozog már az árfolyam. A dollár-forint árfolyam azonban ennél is jóval nagyobbat, mintegy 8 százalékot emelkedett, egészen pontosan 26 egységet” – magyarázta a Portfolio elemzője.

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.
 

Huszonhétre nőtt az agyhártyagyulladásos megbetegedések száma Délkelet-Angliában. A hatóságok szerint még korai lenne kijelenteni, hogy a járványt sikerült megfékezni, írja a Reuters.

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

