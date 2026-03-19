2026. március 19. csütörtök Bánk, József
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozója elõtt Brüsszelben 2026. március 19-én. A kormányfõ mögött Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezetõ államtitkár (j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

EU-csúcs – egyre romló helyzetben próbálkoznak az európai versenyképesség erősítésével

Infostart / MTI

Megkezdődött Brüsszelben az Európai Tanács tagjainak ülése, napirendjén az energiaárak kérdése, az EU gazdasági versenyképességének javítása és az egységes piac erősítése, az ukrajnai és a közel-keleti helyzet, a következő többéves pénzügyi keret, a biztonság és a védelem témái, valamint a migráció szerepel.

Az egynaposra tervezett uniós csúcsértekezlet az ukrajnai háború helyzetének áttekintésével kezdődik, a megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhíváson keresztül intéz beszédet a tagállamok vezetőihez.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozásra szóló meghívólevelében az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyre véleménye szerint mindaddig szükség van, amíg Moszkva érdemi béketárgyalásokat nem kezd.

Az iráni és a régió helyzetével foglalkozó megbeszélés a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra összpontosítanak majd, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is. A tagországok állam-, illetve kormányfői számba veszik azon eszközöket, amelyek hatékonyan védhetik a háztartásokat és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.

A romló közel-keleti helyzet ismeretében értékelik az unió és tagállamok felkészültségét a konfliktus miatt esetlegesen jelentkező migrációs áramlásokra.

Munkaebéd keretében a tagállami vezetők foglalkoznak majd a Libanonban, Gázában és Ciszjordániában kialakult helyzettel is António Guterres ENSZ-főtitkár részvétele mellett, és megvitatják a romló nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a multilaterális rendszer védelmére.

Folytatják a védelmi felkészültség növelésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintését, beleértve az ipari dimenziót Európa stratégiai autonómiájának megteremtése érdekében.

A vezetők megvitatják majd, hogy a jelenlegi globális környezetben miként lehetne fokozni Európa versenyképességét és ellenállóképességét.

Az Európai Tanács várhatóan elindítja az Egy Európa, egy piac elnevezésű menetrendet, mely iránymutatást tartalmaz és határidőket jelöl ki a többi között az egységes piac elmélyítése és integrálása érdekében, a szabályok további egyszerűsítésére és az adminisztratív terhek további csökkentésére, a megfizethető energia biztosítására.

A vezetők véleménycserét folytatnak a következő, 2027 utáni többéves pénzügyi keretről, az EU hosszú távú költségvetéséről, annak az EU versenyképességéhez való hozzájárulásáról, valamint arról, hogy miként lehet az uniós ambíciókat megfelelő finanszírozással párosítani.

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől
Kormányinfó

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől
Három ukrán állampolgárt kitiltottak Magyarországról. Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő adott tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszoltak, így arra is, hogy lesz-e tankolásmennyiségi korlátozás. Jelentős érdeklődés övezte az ukrán pénzszállító ügyét is.
 

Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési idejét

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.
 

Fico nem támogatja az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Felpörög-e a magyar építőipar idén? - Ezek a folyamatok határozzák meg a hazai iparág teljesítményét

Felpörög-e a magyar építőipar idén? - Ezek a folyamatok határozzák meg a hazai iparág teljesítményét

A magyar építőipar idei éve borúsan indult, a cégek többsége csökkenő bevételre számít 2026-ban az ÉVOSZ felmérése szerint, és sok szereplő nem vár mozgást a parlamenti választásokig. Hogy áprilist követően felpöröghet-e a piac, és a lakásépítések mellett más alágak is megerősödnek-e, az a közeli jövő zenéje, miközben az új szerződések kötésekor a vállalatok már a közel-keleti konfliktus okozta olaj- és gázáremelkedés továbbgyűrűző hatását is elszenvedik. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk, milyenek a magyar építőipar kilátásai és mi hozhatja meg a várt áttörést. A Portfolio Építőipar 2026 rendezvényről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán, este pedig együtt ünnepeljük meg az Év Építőipari Személyisége Díj átadóját.

Itt a márciusi tél, durva havazás és tomboló szélvihar okoz káoszt: lecsapott az ítéletidő

Itt a márciusi tél, durva havazás és tomboló szélvihar okoz káoszt: lecsapott az ítéletidő

A havazás, a markáns lehűlés és a viharos erejű szél komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

2026. március 19. 12:06
Újabb elvesztegetett év fenyegeti a német gazdaságot – adatok
2026. március 19. 11:23
EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába
