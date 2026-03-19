EU-csúcs – egyre romló helyzetben próbálkoznak az európai versenyképesség erősítésével

Az egynaposra tervezett uniós csúcsértekezlet az ukrajnai háború helyzetének áttekintésével kezdődik, a megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhíváson keresztül intéz beszédet a tagállamok vezetőihez.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozásra szóló meghívólevelében az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyre véleménye szerint mindaddig szükség van, amíg Moszkva érdemi béketárgyalásokat nem kezd.

Az iráni és a régió helyzetével foglalkozó megbeszélés a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra összpontosítanak majd, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is. A tagországok állam-, illetve kormányfői számba veszik azon eszközöket, amelyek hatékonyan védhetik a háztartásokat és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.

A romló közel-keleti helyzet ismeretében értékelik az unió és tagállamok felkészültségét a konfliktus miatt esetlegesen jelentkező migrációs áramlásokra.

Munkaebéd keretében a tagállami vezetők foglalkoznak majd a Libanonban, Gázában és Ciszjordániában kialakult helyzettel is António Guterres ENSZ-főtitkár részvétele mellett, és megvitatják a romló nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a multilaterális rendszer védelmére.

Folytatják a védelmi felkészültség növelésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintését, beleértve az ipari dimenziót Európa stratégiai autonómiájának megteremtése érdekében.

A vezetők megvitatják majd, hogy a jelenlegi globális környezetben miként lehetne fokozni Európa versenyképességét és ellenállóképességét.

Az Európai Tanács várhatóan elindítja az Egy Európa, egy piac elnevezésű menetrendet, mely iránymutatást tartalmaz és határidőket jelöl ki a többi között az egységes piac elmélyítése és integrálása érdekében, a szabályok további egyszerűsítésére és az adminisztratív terhek további csökkentésére, a megfizethető energia biztosítására.

A vezetők véleménycserét folytatnak a következő, 2027 utáni többéves pénzügyi keretről, az EU hosszú távú költségvetéséről, annak az EU versenyképességéhez való hozzájárulásáról, valamint arról, hogy miként lehet az uniós ambíciókat megfelelő finanszírozással párosítani.