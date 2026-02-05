ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.59
usd:
322
bux:
0
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Rengetegen tolonganak ezért a német prémiumautóért

Infostart

Hazánkban gyártják ráadásul a népszerű modellt.

Az új, 2027-es modellévre szánt BMW iX3 elektromos crossover iránt akkora az érdeklődés, hogy a gyártó 2026 végéig már gyakorlatilag minden darabot eladott – írta meg az e-cars.hu szakportál.

Hozzáteszik, hogy a típust 2025 őszén mutatták be, az európai piacon a BMW újautó-megrendeléseiből az elektromosoknak nagyjából egyharmadát adja. Az eredetileg tervezett gyártási kapacitás jelentős része már most is elfogyott, a kereslet messze felülmúlja az előzetes várakozásokat.

Így a BMW második műszak bevezetését tervezi a debreceni új üzemében, ahol kizárólag elektromos járműveket gyártanak. Jelenlegi kapacitásmaximuma évi mintegy 150 ezer autó, ugyanakkor a termelés még az indulási szakaszban jár. Amennyiben az iX3 sikere hosszabb távon is kitart, a BMW-nek a tervezettnél gyorsabb ütemben kell növelnie a kapacitásokat – írta meg a szakportál.

Debrecenben már augusztus óta toborozza a munkaerőt a BMW a gyár második műszakjára, a termelésbe érettségi nélkül is lehet jelentkezni, a kezdő fizetés pedig 430 ezer forinttól indul. A gyár kiemelt juttatásokat, bónuszokat és kényelmi szolgáltatásokat is kínál dolgozóinak – olvasható az autopro.hu cikkében.

Kezdőlap    Gazdaság    Rengetegen tolonganak ezért a német prémiumautóért

debrecen

bmw

elektromos autó

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Jól állunk, de a csata még nyílt” – mondta a választásokról, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A tét az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni”. „Az én kihívóim Brüsszelben vannak, nem Magyarországon. Küldtek ide valakit” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”.
 

Kormányinfó: bejelentésekkel áll elő a kormány csütörtökön

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos figyelmeztetés a tudósoktól: a chips és a kóla olyan veszélyes, mint a dohányzás

Súlyos figyelmeztetés a tudósoktól: a chips és a kóla olyan veszélyes, mint a dohányzás

Az ultrafeldolgozott élelmiszereknek több közös vonásuk van a cigarettával, mint a gyümölcsökkel vagy a zöldségekkel – állapították meg amerikai kutatók egy friss tanulmányban. A Harvard, a Michigani Egyetem és a Duke Egyetem szakemberei szerint ezeket a termékeket ugyanúgy a függőség kialakítására tervezték, mint a dohányárukat, ezért szerintük jóval szigorúbb szabályozásra lenne szükség - írta meg a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Frontérzékenyek veszélyben: elképesztő, hogy milyen időjárás lesz csütörtökön

Frontérzékenyek veszélyben: elképesztő, hogy milyen időjárás lesz csütörtökön

A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Anger among Labour MPs grows over Starmer's handling of Mandelson scandal

Anger among Labour MPs grows over Starmer's handling of Mandelson scandal

A Labour MP tells the BBC the prime minister should have admitted a "mistake of judgement" over appointing the peer ambassador to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 06:25
Világrekorder aksik készülhetnek majd Debrecenben
2026. február 5. 06:12
Fontos részletek a nyugdíj újraszámításáról
×
×
×
×