Rengetegen tolonganak ezért a német prémiumautóért

Az új, 2027-es modellévre szánt BMW iX3 elektromos crossover iránt akkora az érdeklődés, hogy a gyártó 2026 végéig már gyakorlatilag minden darabot eladott – írta meg az e-cars.hu szakportál.

Hozzáteszik, hogy a típust 2025 őszén mutatták be, az európai piacon a BMW újautó-megrendeléseiből az elektromosoknak nagyjából egyharmadát adja. Az eredetileg tervezett gyártási kapacitás jelentős része már most is elfogyott, a kereslet messze felülmúlja az előzetes várakozásokat.

Így a BMW második műszak bevezetését tervezi a debreceni új üzemében, ahol kizárólag elektromos járműveket gyártanak. Jelenlegi kapacitásmaximuma évi mintegy 150 ezer autó, ugyanakkor a termelés még az indulási szakaszban jár. Amennyiben az iX3 sikere hosszabb távon is kitart, a BMW-nek a tervezettnél gyorsabb ütemben kell növelnie a kapacitásokat – írta meg a szakportál.

Debrecenben már augusztus óta toborozza a munkaerőt a BMW a gyár második műszakjára, a termelésbe érettségi nélkül is lehet jelentkezni, a kezdő fizetés pedig 430 ezer forinttól indul. A gyár kiemelt juttatásokat, bónuszokat és kényelmi szolgáltatásokat is kínál dolgozóinak – olvasható az autopro.hu cikkében.