2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
Nyitókép: Millok Tamas/Fotomillok/AutoWallis

Nagyot menetel az AutoWallis

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

21 százalékkal bővült az AutoWallis árbevétele a harmadik negyedévben. Az árbevétel 67 százaléka a külföldi piacokról származott – mondta el Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója az InfoRádióban.

Az AutoWallis árbevétele 2025 harmadik negyedévére elérte a 353 milliárd forintot. A csoport a régió 17 országában van jelen, a növekedést a korábbi akvizíciók és az organikus bővülés is segítették – olvasható az AutoWallis sajtóközleményében, amelyet Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója kommentált az InfoRádióban.

A kiskereskedelem mutatta fel a legnagyobb növekedést az AutoWallis-nál, jelentős hatással volt két csehországi tranzakció, amely az év elején köttetett meg. Ezzel a két tranzakcióval

a csehországi BMW-kiskereskedelem 20 százalékát megszerezték,

tette hozzá Ormosy Gábor.

Emellett további jelentős márkákat is magukénak tudhatnak, így például Csehországban, České Budějovice-ben a vállalaté a Mercedes személyautókereskedelem, de idéntől már az országban a Mercedes-Benz Truck is az AutoWallis „számai közé számít”. Ez vonatkozik a nehézgépjárművek szerviztevékenységeire is, 2025 áprilisában nyílt meg első csehországi teherautószervizük.

Az idei év első kilenc hónapjában

a nagykereskedelem tekintetében 4,5 százalékkal nőtt az árbevétel

– emelte ki a vezérigazgató.

Hozzátette, hogy ez az üzletág „nagyon hektikusan” is tud teljesíteni negyedéves bontásban. Tavaly voltak is kilengések, amikor például késve futott be egy szállítmány egy hajó beérkezésének „elcsúszása” miatt. Az idei évben az év elején az Opelnek „nagyon alacsony teljesítése” volt, teljesítménye „éppen megjavul”. A második, és még a harmadik negyedévben is felülmúlta a teljesítmény a korábbiakat.

A KGM-nél a márka átnevezése, és a szállítási időszakok, a modellkínálat megváltozása visszaesést hozott, fűzte hozzá. Mint ismeretes, 2025 eleje óta a korábbi SsangYong autók már KGM néven futnak – írta meg az Infostart. A sajtóközlemény hozzáteszi, hogy a KGM márka eladásai 4,4 százalékkal estek vissza.

A román piacon nagyon nagy visszaesés volt tapasztalható, tette hozzá. Máshol ez a jelenség egyes modellekre, egyes részpiacokra eltérő módokon hatott ki. Kiemelte, hogy a jelenlegi háromnegyed éves árbevételből

67 százalék már Magyarországon kívülről származik.

Ormosy Gábor hozzátette, fontos minden piacot a „saját helyi értékén” kezelni a csoporton belül. Az eredménytermelő képességgel kapcsolatban hozzátette, ezt terhelte az a változás, hogy a COVID utáni kiemelkedő marginok nem lesznek tarthatóak. Számítanak egy normalizálódásra, amely némi hullámzással jár.

A mobilitási szolgáltatási üzletágukkal kapcsolatban elmondta, hogy az árbevétel azon a területen 21 százalékkal nőtt, „kiváló a rent-a-car szolgáltatásuk teljesítménye”, és a flottanövekedés is alátámasztotta ezt a növekedést.

A vezérigazgató kiemelte, „nyilván az eredmény a végcél”, tehát mind a befektetőknek, mind a menedzsmentnek az a fontos, hogy az eredményt lehessen menedzselni az árbevétel növekedésében. Ezt ellensúlyozta részben az árak növekedése, tehát az, hogy a beszerzési árakban „nem tudták mindenhol azonos módon uralni a helyzetet”.

Ezen felül a cégcsoport növekedése, az AutoWallis nemzetközi terjeszkedése bizonyos költségekben átmeneti, előrevont növekedést okozott az IT-beruházások, központi szolgáltatások tekintetében. Ezek részben az előttük álló növekedés lehetőségét teremtik meg, átmenetileg most jobban terhelik az adott időszak eredményességét, mint a jövőben fogják. 2026-tól kezdődően viszont már a hatékonyságot fogják javítani, tette hozzá a vezérigazgató.

Gazdaság    Nagyot menetel az AutoWallis

