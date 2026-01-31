ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Audi Hungaria győri gyára 2025. július 10-én. Ezen a napon az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendeztek ünnepséget.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kiderült, hogy mire reagálhatott azonnal a kormányfő

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Fitch Solutions csoporthoz tartozó BMI kockázatelemző a gyenge növekedés és a magas hiány miatt kényszerű kiigazításokra figyelmeztetett egy felmérésben a választások utáni időszakra. Orbán Viktor miniszterelnök Hatvanban kijelentette: szó sem lesz megszorításokról.

A magyar kormányfő a Digitális Polgári Körök gyűlésén hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság állapota nem teszi szükségessé az övszorítást. Szerinte a megszorításokról szóló hírek csupán a „kormányváltás előkészítését” szolgálják.

A miniszterelnök elismerte a magas költségvetési hiányt és államadósságot, de hangsúlyozta, hogy ezeket nem drasztikus lépésekkel, hanem fokozatosan fogják csökkenteni.

Úgy fogalmazott, hogy Európa középmezőnyében van az 5 százalékos költségvetési hiány, amit lassan kell lejjebb vinni, 74 százalék az államadósság – 2010-ben 82 százalék volt –, azt is lassan csökkenteni kell, ahogy a háború már nem blokkolja majd a gazdaságot és az beindul.

Üzent a dolgozóknak is, kijelentve, hogy a versenyképes hazai gyárakat semmiképpen sem fogják bezárni.

Ezzel szemben a BMI (a Fitch Solutions üzletága) borúlátóbb képet festett friss kockázatelemzésében. Szerintük az eredménytől függetlenül a választások másnapján komoly pénzügyi kiigazításra lesz szükség - írja a portfolio.hu.

Az elemzés rámutat, hogy a 2025-ös GDP-adatok elmaradtak a várttól, mindössze 0,3 százalékos bővülést mutattak a 4,4 százalékos infláció mellett.

Az elemzők szerint a költségvetési hiány 2026-ban elérheti a GDP 5,2 százalékát, ami szűk mozgásteret hagy bármelyik győztes kormánynak. (Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal).

A jelentés emlékeztet arra, hogy a befagyasztott uniós források hiánya továbbra is fékezi a beruházásokat.

A BMI elemzése érinti a politikai erőviszonyokat is. Bár a közvélemény-kutatások szerintük a Tisza Pártot mérik az első helyre (46 százalék), szemben a Fidesz 41 százalékával,

a szakértők mégis kormánypárti győzelmet tartanak valószínűnek.

Ezt a választási rendszer strukturális sajátosságaival magyarázzák: az egyéni kerületek relatív többségi rendszere, a budapesti körzetek számának csökkentése (18-ról 16-ra), valamint a győzteskompenzáció intézménye mind a jelenlegi kormányt segítik abban, hogy akár 50 százalék alatti országos eredménnyel is megőrizze többségét.

Kezdőlap    Gazdaság    Kiderült, hogy mire reagálhatott azonnal a kormányfő

magyarország

gazdaság

fitch

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Politikai földrengésként értékelik az osztrák elemzők a legfrissebb pártpreferencia-adatokat, melyek szerint a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt nemcsak országosan, hanem a hagyományosan baloldali fellegvárnak számító Bécsben is átvette a vezetést. A mérések szerint az FPÖ és a szociáldemokrata SPÖ jelenleg fej-fej mellett, 25,9 százalékon áll a fővárosban.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döbbenetes felvételek érkeztek: megint atombombát épít a Közel-Kelet fenyegető nagyhatalma?

Döbbenetes felvételek érkeztek: megint atombombát épít a Közel-Kelet fenyegető nagyhatalma?

Műholdfelvételek tanúsága szerint Irán megpróbálja kimenteni a lebombázott nukleáris létesítményeiből az értékes berendezéseket és anyagokat - számolt be a Telegraph.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?

Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?

Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer suggests Andrew should testify to US Congress, after new photos in Epstein files

Starmer suggests Andrew should testify to US Congress, after new photos in Epstein files

Images appearing to show Andrew Mountbatten-Windsor kneeling on all fours over a female lying on the ground are part of the more than three million documents released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 20:32
Amikor ki kell szállni egy befektetésből – jó tanács egy szakembertől
2026. január 31. 12:27
Emelkedik az olajár, felszisszenhet, ha csak a jövő héten tankolna
×
×
×
×