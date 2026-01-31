A magyar kormányfő a Digitális Polgári Körök gyűlésén hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság állapota nem teszi szükségessé az övszorítást. Szerinte a megszorításokról szóló hírek csupán a „kormányváltás előkészítését” szolgálják.

A miniszterelnök elismerte a magas költségvetési hiányt és államadósságot, de hangsúlyozta, hogy ezeket nem drasztikus lépésekkel, hanem fokozatosan fogják csökkenteni.

Úgy fogalmazott, hogy Európa középmezőnyében van az 5 százalékos költségvetési hiány, amit lassan kell lejjebb vinni, 74 százalék az államadósság – 2010-ben 82 százalék volt –, azt is lassan csökkenteni kell, ahogy a háború már nem blokkolja majd a gazdaságot és az beindul.

Üzent a dolgozóknak is, kijelentve, hogy a versenyképes hazai gyárakat semmiképpen sem fogják bezárni.

Ezzel szemben a BMI (a Fitch Solutions üzletága) borúlátóbb képet festett friss kockázatelemzésében. Szerintük az eredménytől függetlenül a választások másnapján komoly pénzügyi kiigazításra lesz szükség - írja a portfolio.hu.

Az elemzés rámutat, hogy a 2025-ös GDP-adatok elmaradtak a várttól, mindössze 0,3 százalékos bővülést mutattak a 4,4 százalékos infláció mellett.

Az elemzők szerint a költségvetési hiány 2026-ban elérheti a GDP 5,2 százalékát, ami szűk mozgásteret hagy bármelyik győztes kormánynak. (Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal).

A jelentés emlékeztet arra, hogy a befagyasztott uniós források hiánya továbbra is fékezi a beruházásokat.

A BMI elemzése érinti a politikai erőviszonyokat is. Bár a közvélemény-kutatások szerintük a Tisza Pártot mérik az első helyre (46 százalék), szemben a Fidesz 41 százalékával,

a szakértők mégis kormánypárti győzelmet tartanak valószínűnek.

Ezt a választási rendszer strukturális sajátosságaival magyarázzák: az egyéni kerületek relatív többségi rendszere, a budapesti körzetek számának csökkentése (18-ról 16-ra), valamint a győzteskompenzáció intézménye mind a jelenlegi kormányt segítik abban, hogy akár 50 százalék alatti országos eredménnyel is megőrizze többségét.