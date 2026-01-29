Századvég: javultak a lakosság inflációs és forinterősödési várakozásai

Majdnem négy indexpontos, egy plusz-mínusz százas skálán 3,8 indexpontos növekedést mértünk, ami elég markáns változás a 2025 július óta tartó időszakban – mondta Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Makrogazdaság Üzletág igazgatója az InfoRádióban. Júliusban volt egy mélypont, és onnantól kezdve jelentős erősödés történt, és most a 2022 márciusi szinten van a lakosság konjunktúraérzete.

„Négy lábon áll ez az erősödés: négy alindexet mérünk, és mind a négy közel azonos módon tudott növekedni. Az anyagi helyzetet nézzük, a foglalkoztatottságot, a gazdasági környezetet és az inflációs várakozásokat, inflációs érzetet.

És mind a négy elég markánsan növekedni tudott január folyamán, ezért optimistán tekintünk a jövőbe e tekintetben” – hangsúlyozta az elemző.

Az optimizmus szintje a foglalkoztatottságnál, a munkahelyek stabilitásánál a legmagasabb. A legmarkánsabb javulás, hogy a munkahelyek elvesztésétől való félelem markánsan csökkent, de az inflációs érzet, az inflációs várakozások is javulni tudtak. Egyre többen azt gondolják, hogy benne lesz az infláció idén a jegybank 2 és 4 százalék közötti célsávjában, ez is egy jó markáns mutató, és az anyagi helyzetben, a reálkeresetek esetében is pozitív elmozdulás történt.

Van egy olyan trend is, hogy az iskolázottság növekedésével egyre jobban érzékelték az anyagi helyzet stabilitását és az anyagi helyzettel való elégedettséget. A konjunktúraindex esetében is azt látták, hogy a magasabb végzettségek fele haladva erősödik a konjunktúraérzet.

1000 fős mintán mérték a lakosságot és vállalatokat is, 28-29 kérdést tettek föl. A vállalati szereplők, vállalatvezetők körében a gazdasági környezet erősödött leginkább. Decemberhez képest a legmarkánsabb javulást a magyar gazdaság jövőbeni egy évében kialakuló helyzetére vonatkozóan kapták, ez emelkedett ki a sorból. „Egyéves trendet vizsgálva

a lakosság az inflációs helyzet javulása mellett a forintárfolyam erősödését értékeli,

ezért a jövőbeni várakozásai a forint árfolyamával kapcsolatosan is elég kedvezőek. Ott például 31 pontos javulást mértünk egy éven belül, ami elég markáns” – mondta Isépy Tamás, a cég Makrogazdaság Üzletág igazgatója az InfoRádióban.