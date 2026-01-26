Szalai Zoltán: az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés a Mol szerbiai üzlete

Stabil energia nélkül nincs XXI. századi oktatás, energiaszuverenitás nélkül nincs szellemi szuverenitás – mondta az MCC főigazgatója az Energiaszuverenitás 2026 konferencián hétfőn.

Szalai Zoltán hangsúlyozta, a Mathias Corvinus Collegium missziója a tudás demokratizálása, ez pedig nem képzelhető el olcsó energia nélkül.

„A konzervatív gondolkodás a realitás talaján áll. Márpedig ha az energia ára és a hozzáférése kiszámíthatatlan, annak terhei mindig a periférián élőket sújtják a legkeményebben. Az MCC missziója a társadalmi mobilitás. Mi a tehetségeket keressük, nem a vastag pénztárcákat. A legnagyobb magyar hagyományok szellemében demokratizáljuk a tudástőkéhez való hozzáférést a tehetségek számára. Ám miként tanuljon a szegényes sorból származó diák, ha otthon nincs mivel világítani, vagy ha a család jövedelmét elviszi a fűtésszámla?” – vetette fel.

Szalai Zoltán emlékeztetett:

Magyarország a felhasznált energia több mint felét importálja, ez fizika, Brüsszel viszont ennek ellentmondva a kérdést ideológiai síkon közelíti meg.

„Az energia nem ideológiai, hanem fizikai kérdés. Ha nincs, akkor minden megáll. És mi most egy olyan korban élünk, amikor Brüsszelben sokszor mégis ideológiát csinálnak a fizikából. A zöld átállás eredeti céljai akár nemesek is lehettek, de látnunk kell, hogy ha az erőltetett átállás tönkreteszi az európai versenyképességet, és megfojtja a gazdasági növekedést, akkor ez összességében nem deal, hanem öngyilkosság” – szögezte le

Éppen ezért az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés volt szerinte, hogy múlt héten a Mol szándéknyilatkozatot tett Szerbiában a Gazprom üzletrészének felvásárlására, amivel a magyar olaj- és gázipari vállalat megszerezte a többségi irányítást a szerb olajipari cég felett – összegezte az MCC főigazgatója.