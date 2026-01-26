Kegyetlen verseny alakulhat ki az új energiatárolós lakossági napelemes pályázaton

A kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel indítja el új energiatárolási programját. Az Otthoni Energiatároló Program (OEP) – amelynek főbb részletei január 15-én váltak ismertté – 2,5 millió forint vissza nem térítendő forrást biztosít lakossági energiatárolók telepítéséhez, mintegy 40 ezer háztartás számára – írja a Portfolio.

A program elsősorban a napelemmel már rendelkező, kedvezőtlenebb bruttó elszámolásba átkerült (vagy 2030-ig oda kényszerülő) napelemmel felszerelt háztartásokat, valamint az 5000 fő alatti települések lakóit célozza. Arra is van lehetőség, hogy napelemmel még nem rendelkező magánszemélyek is pályázzanak, de őket hátrébb sorolják az elbírálás során.

A lap által megkérdezett piaci szereplők szerint a keretösszeg nagyon rövid időn belül, akár 24-48 óra alatt is kimerülhet a rendkívül nagy érdeklődés miatt. Ráadásul a kevés kivitelező cégre rengeteg, olykor egyenként napi több száz megkeresés jut, több vállalkozás folyamatosan maximális kapacitással működik.

Fontos tényező, hogy ha a házon már van működő napelem rendszer, akkor a 2,5 millió forintos támogatás akár önerő nélkül is fedezheti a teljes energiatároló-beruházás költségét. Az E.ON azonban kiemelte, hogy fontos kalkulálni az esetleges hálózatbővítéssel is, ha például a házban 1 fázisról 3-ra kell átállni.

Az elmúlt hónapokban viszont erőteljes alapanyag-áremelkedés volt tapasztalható, rendkívüli mértékben drágult a tárolók alapanyagául szolgáló lítium. Ezen kívül a kínai exporttámogatások tavaszi kivezetése is tovább tornázhatja felfelé az árakat, így a szakemberek azt tanácsolják, hogy nem érdemes túl sokáig halogatni a beszerzést.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes lesz nagyon odafigyelni a pályázat benyújtásakor. Azt, hogy adminisztratív szempontból mennyire lesz bonyolult a dolog, még nehéz megítélni, viszont az óriási túljelentkezés miatt akár egyetlen hiba is olyan késedelemhez vezethet, ami – a keretösszeg villámgyors kimerülése miatt – a pályázó kimaradását eredményezheti.