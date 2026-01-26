ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.86
usd:
322.38
bux:
124881.7
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Kegyetlen verseny alakulhat ki az új energiatárolós lakossági napelemes pályázaton

Infostart

Jelentős érdeklődés mellett indulhat el az új, lakossági energiatárolók telepítését támogató program. A szűk határidő, a szakemberhiány és a finanszírozási kockázatok miatt nagyon hamar kimerülhet a keret, óriási verseny indulhat meg a 2,5 millió forintos támogatásért.

A kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel indítja el új energiatárolási programját. Az Otthoni Energiatároló Program (OEP) – amelynek főbb részletei január 15-én váltak ismertté – 2,5 millió forint vissza nem térítendő forrást biztosít lakossági energiatárolók telepítéséhez, mintegy 40 ezer háztartás számára – írja a Portfolio.

A program elsősorban a napelemmel már rendelkező, kedvezőtlenebb bruttó elszámolásba átkerült (vagy 2030-ig oda kényszerülő) napelemmel felszerelt háztartásokat, valamint az 5000 fő alatti települések lakóit célozza. Arra is van lehetőség, hogy napelemmel még nem rendelkező magánszemélyek is pályázzanak, de őket hátrébb sorolják az elbírálás során.

A lap által megkérdezett piaci szereplők szerint a keretösszeg nagyon rövid időn belül, akár 24-48 óra alatt is kimerülhet a rendkívül nagy érdeklődés miatt. Ráadásul a kevés kivitelező cégre rengeteg, olykor egyenként napi több száz megkeresés jut, több vállalkozás folyamatosan maximális kapacitással működik.

Fontos tényező, hogy ha a házon már van működő napelem rendszer, akkor a 2,5 millió forintos támogatás akár önerő nélkül is fedezheti a teljes energiatároló-beruházás költségét. Az E.ON azonban kiemelte, hogy fontos kalkulálni az esetleges hálózatbővítéssel is, ha például a házban 1 fázisról 3-ra kell átállni.

Az elmúlt hónapokban viszont erőteljes alapanyag-áremelkedés volt tapasztalható, rendkívüli mértékben drágult a tárolók alapanyagául szolgáló lítium. Ezen kívül a kínai exporttámogatások tavaszi kivezetése is tovább tornázhatja felfelé az árakat, így a szakemberek azt tanácsolják, hogy nem érdemes túl sokáig halogatni a beszerzést.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes lesz nagyon odafigyelni a pályázat benyújtásakor. Azt, hogy adminisztratív szempontból mennyire lesz bonyolult a dolog, még nehéz megítélni, viszont az óriási túljelentkezés miatt akár egyetlen hiba is olyan késedelemhez vezethet, ami – a keretösszeg villámgyors kimerülése miatt – a pályázó kimaradását eredményezheti.

Kezdőlap    Gazdaság    Kegyetlen verseny alakulhat ki az új energiatárolós lakossági napelemes pályázaton

pályázat

verseny

támogatás

program

napelem

lakossági

energiatárolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mit művelt az Otthon Start a lakásárakkal - Budapesten 26% az áremelkedés

Kiderült, mit művelt az Otthon Start a lakásárakkal - Budapesten 26% az áremelkedés

Országos átlagban 5,0 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 harmadik negyedévében, így az egy évvel korábbit 21,3 százalékkal múlták felül – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Ez volt az a negyedév, amikor először és talán a legerősebben érvényesült az Otthon Start Program hatása, hiszen júliusban jelentették be és szeptemberben vezették be a kamattámogatott hitelprogramot. Éves összevetésben Budapesten (+26,2%), az előző negyedévhez képet a községekben (+8,9%) volt a legnagyobb a drágulás. Érdekesség, hogy az Otthon Start ellenére országosan kisebb volt a három havi lakásárdinamika, mint az állampapír-kifizetések által fűtött első negyedévben, de 2020 végéhez képest így is megduplázódtak mára a lakásárak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok

Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok

Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis protesters march against ICE as governor demands Trump remove agents

Minneapolis protesters march against ICE as governor demands Trump remove agents

Tim Walz says the city's second fatal shooting this month is an "inflection point" as protests spread over the death of Alex Pretti.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 06:00
Oeconomus: Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált
2026. január 26. 05:30
Európában rettegnek a középkorúak
×
×
×
×