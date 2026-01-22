ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.05
usd:
324.99
bux:
125197.21
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Népelemes rendszert telepítő szakemberek egy hát tetején.
Nyitókép: Getty Images/anatoliy_gleb

Rossz hírt kaptak a napelemesek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke tavaly augusztusban közölte, hogy 150 napon belül, legkésőbb 2026. január 22-ig elbírálják a háztartási napelemek szaldó elszámolását módosító kormányrendelet ellen benyújtott több mint ezer alkotmányjogi panaszt. Ez napra pontosan meg is történt: az alkotmánybírák csütörtökön közzétett határozatukban elutasították a napelemesek panaszait.

Az elmúlt két évben valósággal megostromolták az Alkotmánybíróságot azok a pórul járt napelemesek, akik nem kevesebb mint 1124 alkotmányjogi panaszban a háztartási napelemek szaldóelszámolásának megváltoztatását sérelmezik – írja az Index.

A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) villamosenergia-elszámolásának két módja lehetséges:

  • a szaldóelszámolás éves szinten összeveti a vételezett és a betáplált energiát, így csak a kettő közti különbséget számlázzák (vagy fizetik) az ügyfélnek,
  • a bruttó elszámolás havi szinten a vételezett és betáplált áramot külön-külön, eltérő, piaci árakon számolja el, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a betáplált áramot a szolgáltató olcsóbban veszi meg, mint amennyiért a fogyasztó a hálózatból vesz.

2024. január 1-jétől a szaldóelszámolásból bruttó elszámolásba kerültek azok a felhasználási helyek, ahol a háztartási napelemek üzembe helyezése vagy bővítése óta 2023 végéig már eltelt tíz év. A támadott szabályozás alapján a háztartási napelemesek csak a telepítéstől számított 10 évig maradhatnak a korábbi kedvező, éves szaldóelszámolásban, utána viszont átkerülnek a havi bruttó elszámolásba.

A napelemesek felháborítónak tartják, hogy az új rendelkezéseket a korábban létesített összes napelemnél alkalmazni kell. Pedig akik korábban rendeltek napelemet, abban a tudatban tették, hogy beruházásuk a szaldóelszámolással megtérül.

Tavaly augusztusban Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke – az ügy kiemelkedő társadalmi jelentőségére és a jogi probléma összetettségére hivatkozva – 2026. január 22-ig hosszabbította meg a háztartási napelemek szaldó elszámolását módosító kormányrendelet ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok elbírálásának határidejét. Polt Péter az ügy előadó alkotmánybírója is volt.

Csütörtökön közölték: elutasították a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) szaldó elszámolásának kivezetése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszokat. A határozatot úgynevezett vezető döntési eljárás keretében, két alkotmányjogi panasz tekintetében hozták meg, így

az azonos tárgyban benyújtott további indítványok alapján indult eljárások is megszűnnek.

A határozat szerint a szaldó elszámolás fokozatos megszüntetése nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát. Az alkotmánybírák úgy értékelték, hogy a jogalkotó alkotmányosan elfogadható indokokkal – az ellátásbiztonsággal, a piaci anomáliák csökkentésével és a keresztfinanszírozás megszüntetésével – igazolta a módosítást. Az indoklás szerint

a napelemes rendszerekkel kapcsolatos beruházások átlagos megtérülési ideje állami támogatás nélkül is hét-nyolc évre tehető, a szaldó elszámolás kivezetésére pedig minden HMKE esetében tíz év elteltével kerül csak sor.

Kezdőlap    Gazdaság    Rossz hírt kaptak a napelemesek

alkotmánybíróság

napelem

polt péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
Az elmúlt hetek világpolitikai történései is azt mutatják, hogy új világrend alakul – mondta az InfoRádióban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ebben az átmeneti időszakban Magyarország jó lapokat vett fel, együttműködik Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is. Ez a stratégia pedig olyan gazdasági lehetőségeket nyitott meg az ország előtt, amik korábban fel sem merülhettek, ennek köszönhető például a MOL tulajdonszerzése a szerbiai olajvállalatban – hangsúlyozta.
 

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcson csütörtökön késő este.
 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugrottak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés volt látható. A magyar tőzsde is kifejezetten jól teljesített, a Mol közel 6 százalékot emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcs közelébe száguldottak a cég részvényei. Az OTP-nél és a BUX indexnél is összejött ma a történelmi rekord. Közben az amerikai piacokon is folytatódott az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

The meeting came as US envoy Steve Witkoff headed to Moscow for a meeting with Russia's Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 17:09
Meglökte a forintot Orbán Viktor és Donald Trump kézfogása
2026. január 21. 19:54
Bevásárolt az otthonteremtési piacon az MBH Bank
×
×
×
×