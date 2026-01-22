Rossz hírt kaptak a napelemesek

Az elmúlt két évben valósággal megostromolták az Alkotmánybíróságot azok a pórul járt napelemesek, akik nem kevesebb mint 1124 alkotmányjogi panaszban a háztartási napelemek szaldóelszámolásának megváltoztatását sérelmezik – írja az Index.

A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) villamosenergia-elszámolásának két módja lehetséges:

a szaldóelszámolás éves szinten összeveti a vételezett és a betáplált energiát, így csak a kettő közti különbséget számlázzák (vagy fizetik) az ügyfélnek,

a bruttó elszámolás havi szinten a vételezett és betáplált áramot külön-külön, eltérő, piaci árakon számolja el, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a betáplált áramot a szolgáltató olcsóbban veszi meg, mint amennyiért a fogyasztó a hálózatból vesz.

2024. január 1-jétől a szaldóelszámolásból bruttó elszámolásba kerültek azok a felhasználási helyek, ahol a háztartási napelemek üzembe helyezése vagy bővítése óta 2023 végéig már eltelt tíz év. A támadott szabályozás alapján a háztartási napelemesek csak a telepítéstől számított 10 évig maradhatnak a korábbi kedvező, éves szaldóelszámolásban, utána viszont átkerülnek a havi bruttó elszámolásba.

A napelemesek felháborítónak tartják, hogy az új rendelkezéseket a korábban létesített összes napelemnél alkalmazni kell. Pedig akik korábban rendeltek napelemet, abban a tudatban tették, hogy beruházásuk a szaldóelszámolással megtérül.

Tavaly augusztusban Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke – az ügy kiemelkedő társadalmi jelentőségére és a jogi probléma összetettségére hivatkozva – 2026. január 22-ig hosszabbította meg a háztartási napelemek szaldó elszámolását módosító kormányrendelet ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok elbírálásának határidejét. Polt Péter az ügy előadó alkotmánybírója is volt.

Csütörtökön közölték: elutasították a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) szaldó elszámolásának kivezetése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszokat. A határozatot úgynevezett vezető döntési eljárás keretében, két alkotmányjogi panasz tekintetében hozták meg, így

az azonos tárgyban benyújtott további indítványok alapján indult eljárások is megszűnnek.

A határozat szerint a szaldó elszámolás fokozatos megszüntetése nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát. Az alkotmánybírák úgy értékelték, hogy a jogalkotó alkotmányosan elfogadható indokokkal – az ellátásbiztonsággal, a piaci anomáliák csökkentésével és a keresztfinanszírozás megszüntetésével – igazolta a módosítást. Az indoklás szerint

a napelemes rendszerekkel kapcsolatos beruházások átlagos megtérülési ideje állami támogatás nélkül is hét-nyolc évre tehető, a szaldó elszámolás kivezetésére pedig minden HMKE esetében tíz év elteltével kerül csak sor.