ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.89
usd:
335.35
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

14 ezer család most vezette be: több mint 300 ezer háztartási méretű kiserőmű van az országban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból 14 ezernél már üzemelnek a modern napelemes rendszerek – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az energiaügyi tárca bejegyzése szerint a kormány átlagosan 4 millió forintot vállalt át a háztartásoktól a naperőmű és az energiatároló telepítési költségeiből.

A kifizetések is közelítik a kétharmados arányt: a megítélt 86 milliárd forintból több mint 55 milliárdot utalt át eddig a pályázatkezelő – írták.

Közölték, a népszerű lehetőség nagyban elősegítette, hogy

a háztartási méretű kiserőművek száma tavasszal meghaladta a 300 ezret Magyarországon, jelenleg 312 ezer fölötti ez a szám, a kisebb napelemek beépített teljesítménye felülmúlja a Paksi Atomerőmű kapacitását, közelíti a hazai gázerőművekét.

Kiemelték, hogy a zöldenergia hatékonyabb hasznosításához növelni kell a tárolói képességeket.Az E M 230 milliárd forinttal segítette a családok és vállalkozások fejlesztéseit – áll a közleményben.

Kezdőlap    Gazdaság    14 ezer család most vezette be: több mint 300 ezer háztartási méretű kiserőmű van az országban

pályázat

energia

napelem

energiaügyi minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forma–1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

Forma–1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

A következő szezontól a Red Bull Hondáról Ford motorra vált, míg a Mercedes mellett a McLaren, a Williams és az Alpine is Mercedes erőforrással szerepel a Forma–1-ben. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Mercedes összes ügyfélcsapata előnybe kerülhet a többiekkel szemben az új szabályrendszerben, a Red Bull pedig a jövő évi autóját is beáldozhatja annak érdekében, hogy az idei utolsó öt futamon megszerezze az egyéni vb-címet, amit képzeletben már sokan odaadtak a McLarennek.
 

Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico a tévében: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonul át az országon, kora délutánig országosan háromszáz káresetet számoltak fel a tűzoltók. Egész Európát sújtotta az időjárás, Korzikán meghalt egy német férfi, akit elsodort egy megáradt folyó.
 

Nyakunkon a ciklon, országos esővel és viharos széllökésekkel

Centiken múlt: ijesztő felvételen küzd egy utasszállító gép a viharral

Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

A magyar tőzsde ma zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Délután megérkezett a várva várt szeptemberi amerikai inflációs adat: az elemzők által várt 3,1 százalékosnál kicsit enyhébb, 3,0 százalékos pénzromlást mértek. A vezető amerikai részvényindexek pluszban nyitottak. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!

Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!

Vannak, akik ma is régi nevükön emlegetik a főváros ikonikus utcáit, tereit. Te mennyire ismered az 1990-es évek előtti elnevezéseket?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Putin 'not serious about peace' after meeting Zelensky and European allies

Starmer says Putin 'not serious about peace' after meeting Zelensky and European allies

The UK prime minister has been pushing allies to supply long-range weapons to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 16:45
Hetven éve nem történt ilyen katasztrófa az autóiparban Nagy-Britanniában
2025. október 24. 16:27
Óriási átalakításba kezd a fapados légitársaság, Magyarországot is érinti
×
×
×
×