Pletser Tamás: az európai gáztározók már csak félig vannak, de a befektetők bizakodók

„Az európai gázpiacon az utóbbi egy hétben elindultak az árak fölfelé. Decemberben még 27-28 euró/megawattórás TTF, azaz holland irányadó gázárakat láthattunk, ez most 37 euró/megawattórára drágult, tehát a hideg idő és a megnövekedett kereslet érezteti a piacon a hatását” – mondta az InfoRádióban Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Megjegyezte, erre a folyamatra létezik egyfajta ökölszabály, miszerint ha 1 Celsius-fokkal hidegebb a téli átlaghőmérséklet Európában, az körülbelül 6 százalékkal nagyobb éves gázfogyasztást jelent.

Az elmúlt két tél szerencsésebb volt, lényegében 3 Celsius-fokkal volt melegebb az időjárás a sokéves átlaghoz képest, a mostani január viszont 3 fokkal hidegebb telet hozott – mondta a szakértő. Hozzátette,

ez az úgynevezett Polar Vortex-jelenségnek köszönhető,

ami azt jelenti, hogy az Északi-sark körül áramló levegőből néha leszakad egy-egy nagyon jelentős légtömeg. Ezek leggyakrabban Észak-Amerikát szokták „eltalálni”, nagyon hideg időjárást okozva északon, olykor akár Texas államig is elérve. De ugyanez a jelenség okozott már kemény telet az elmúlt években Kínában, Kelet-Oroszországban és Japánban is. Úgy tűnik, ezúttal Európa keleti fele volt soron, és az évek óta nem tapasztalt, tartós hideg értelemszerűen a gázkeresletre is hat – szögezte le az elemző.

Pletser Tamás arra is kitért, hogy a hidegbetörés nem azonnal fejtette ki a gázpiaci hatását, hanem néhány napos késéssel. Pár napig úgy gondolta a piac, hogy hamar visszaáll az enyhébb időjárás, azonban amikor jöttek az előrejelzések, hogy egészen január végéig erős hideg lesz, onnantól kezdett az ár emelkedni.

Az olaj- és gázipari elemző úgy véli, hogy kínálat van, és nem lesz probléma a téli ellátással. Mint mondta,

nemrég nézte meg az európai gáztározók töltöttségi adatait, és körülbelül 50 százalék körül vannak, bár az is igaz, hogy tavaly ilyenkor 62-63 százalékon álltak, vagyis most alacsonyabb a mutató.

Viszont az idei évvel kapcsolatban optimisták a befektetők, ugyanis a kínálati oldalon komoly felfutás van cseppfolyós földgázból, és mindenki arra számít, hogy viszonylag könnyen és olcsón lehet majd pótolni a készleteket. Nagy volumenű utánpótlás érkezik az Egyesült Államokból és más forrásokból is, ennek hatására pedig a 2026-os évet bőséges kínálat és relatíve alacsony árak jellemezhetik.