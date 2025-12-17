ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.44
usd:
329.87
bux:
109557.53
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Russia and European Union painted flags on a wall with grunge texture. Russia vs EU
Nyitókép: Ruma Aktar / Getty Images

Ursula von der Leyen: az EU végleg szakít az orosz energiahordozókkal

Infostart / MTI

Európa új korszak felé közeledik, energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg, örökre ki fogja vezetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a csütörtöki EU-csúcsról folytatott vitáján Ursula von der Leyen azt mondta, a megváltozott valósághoz igazodva, az EU a lehetetlent is megtette a védelemtől az energiáig, nemcsak egy biztonságosabb világ előmozdítása, hanem szavatolása érdekében is.

Kiemelte: nincs fontosabb európai védelmi intézkedés, mint Ukrajna védelmének támogatása. Szavai szerint a következő napok döntő lépést jelentenek majd ennek biztosításában, ugyanis - mint kiemelte - az EU-n múlik, hogy miként finanszírozza Ukrajna harcát.

Az orosz pénzeszközök tartós lefoglalása döntő lépés, amely erős politikai üzenetet küld az EU szándékairól. Az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát az okozott károkért - hangoztatta.

Cikkünk frissül.

Kezdőlap    Gazdaság    Ursula von der Leyen: az EU végleg szakít az orosz energiahordozókkal

ursula von der leyen

orosz gáz

orosz olaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: akár népszavazás is dönthetne Ukrajna területi kérdéseiről

Szakértő: akár népszavazás is dönthetne Ukrajna területi kérdéseiről
Máskülönben nem lehet elképzelni, hogy Ukrajna lemondjon bármiről is a határain belül. Berlinen túl már az is látszik, miről tárgyalhat majd Moszkvába látogató következő amerikai küldöttség; most úgyis karácsonyi leállás jön a diplomácia területén. Bendarzsevszkij Anton értékelte a béketárgyalások állását az InfoRádió megkeresésére.
 

Ursula von der Leyen: az EU végleg szakít az orosz energiahordozókkal

Orbán Viktor a repülőn: Brüsszel bürokratikus diktatúra felé menetel

HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártana Magyarországon a 4iG és a Lockheed Martin

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak

Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak

Közel két éves csúcsáról fordult nagyot a forint az utóbbi napokban. Az euró-forint árfolyammal pedig rögtön valami olyan történt, melyre év eleje óta nem volt példa. Ennek kapcsán vizsgáltuk, hogy mi várható most a magyar fizetőeszközre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy változás jön a magyarországi mobiltarifáknál: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek

Nagy változás jön a magyarországi mobiltarifáknál: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek

Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 09:56
HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártana Magyarországon a 4iG és a Lockheed Martin
2025. december 17. 06:23
Elon Musk az első a világon, akinek a vagyona átlépte a 600 milliárd dollárt
×
×
×
×