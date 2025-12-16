ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.92
usd:
327.36
bux:
110082.51
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy futár kivesz egy küldeményt az autója rakteréből.
Nyitókép: Pexels

Bajban van a DPD, nagyon sokan várják hiába a csomagjukat

Infostart

Külön Facebook-csoportot is alakítottak azok, akik azzal szembesültek, hogy a karácsonyra rendelt csomagjuknak egyszerűen nyoma veszett a rendszerben.

Futótűzként járta be a magyar médiát a panaszáradat, miután a karácsonyi időszakban sokan nem kapták meg a csomagjaikat, ha a DPD csomagküldő cégen keresztül rendeltek – írja az Index.

Egy egykori politikus, üzletember is a károsultak között van, aki összegyűjtötte, milyen problémákhoz kapcsolódik a panaszok túlnyomó része: a ki nem szállított vagy indokolatlanul késedelmes csomagok mellett az elveszett küldemények, valamint az elérhetetlen vagy ténylegesen nem működő ügyfélszolgálat is gondot okoz többeknél.

A „DPD károsultak” Facebook-csoportjának már több tízezer tagja van, ami a magyar fogyasztók tömeges sérelmeit tartalmazza.

Az üzletember szerint a legsúlyosabb probléma nem is a kézbesítések elmaradása, késése, hanem az, hogy a cég nem biztosít működő ügyfélszolgálatot, amin keresztül érvényesíthetik panaszaikat a fogyasztók.

Kezdőlap    Belföld    Bajban van a DPD, nagyon sokan várják hiába a csomagjukat

felháborodás

futárcég

ügyfél

kiszállítás

dpd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ennyibe kerül a karácsony: az elemző szerint az árak átalakítják a keresletet

Ennyibe kerül a karácsony: az elemző szerint az árak átalakítják a keresletet

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője, Erdélyi Dóra az InfoRádió GeoTrendek című műsorában arról beszélt, hogy a karácsony bizonyos elengedhetetlen élelmiszere, alapanyaga drágult idén, ami az emberek vásárlási szokásaira is hatással van. Másfelől viszont több termék ára is csökkent az előző évi szinthez képest.
VIDEÓ
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint kedd hajnalban az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. Az orosz védelmi minisztérium összesen 83 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók fölött. Amerikai tisztviselők hétfőn azt mondták, Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat kaphat a nyugati országoktól, amely a védelmi szervezet tagállamainak közös beavatkozását írja elő az egyik tagállam megtámadása esetére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig

Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig

A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Australia's PM says the attack - in which 15 people were killed - appears to have been "motivated by Islamic State ideology".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 10:38
Valaki éjjel áramot vezetett a fém kapuba
2025. december 16. 08:49
Orbán Viktor az EU-csúcs előtt: aki nem akarja, az is megkapja a nyakába
×
×
×
×