Bajban van a DPD, nagyon sokan várják hiába a csomagjukat

Futótűzként járta be a magyar médiát a panaszáradat, miután a karácsonyi időszakban sokan nem kapták meg a csomagjaikat, ha a DPD csomagküldő cégen keresztül rendeltek – írja az Index.

Egy egykori politikus, üzletember is a károsultak között van, aki összegyűjtötte, milyen problémákhoz kapcsolódik a panaszok túlnyomó része: a ki nem szállított vagy indokolatlanul késedelmes csomagok mellett az elveszett küldemények, valamint az elérhetetlen vagy ténylegesen nem működő ügyfélszolgálat is gondot okoz többeknél.

A „DPD károsultak” Facebook-csoportjának már több tízezer tagja van, ami a magyar fogyasztók tömeges sérelmeit tartalmazza.

Az üzletember szerint a legsúlyosabb probléma nem is a kézbesítések elmaradása, késése, hanem az, hogy a cég nem biztosít működő ügyfélszolgálatot, amin keresztül érvényesíthetik panaszaikat a fogyasztók.