Közel a megegyezés a minimálbérről, a jövő héten meglehetnek az új számok

A VKF munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői megegyeztek abban, hogy százalékos értéket egyelőre még nem mondanak.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára megfogalmazása szerint „az utolsó napokban vagyunk”, és nagyon jó esélyt lát arra, hogy egy héten belül megállapodjanak, mert nagyon közeliek az álláspontok.

A pontos százalékok ismertetése nélkül kiemelte, a munkaadók elmentek a falig, így mind a két minimális bértétel,

a minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében is reálbér-növekedéssel lehet számolni, amennyiben sikerül megállapodniuk.

Közölte, a VKF munkaadói és munkavállalói oldalának szervezetei – köztük a VOSZ is – még egyszer egyeztetnek a saját tagjaikkal.

Beszámolója szerint

tudomásul kellett venniük ugyanakkor, hogy nem lesz szociális hozzájárulási adó-csökkentés.

A VOSZ főtitkára emlékeztetett az elmúlt napokban közzétett 11 pontos adócsomagra, ami viszont a vállalkozók egy részének, a kisebb vállalkozások bizonyos köreinek könnyítést jelent. Nyilván ez más mint egy 1 százalékpontos szocho-csökkentés, de valamit ez is segít – vélekedett Perlusz László.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke is megerősítette, nagyon közel vannak az álláspontok, a megállapodást akár már a jövő héten megköthetik.

Hozzátette, a következő napok arra szolgálnak, hogy a még bizonytalankodó szervezetek testületeiket visszakérdezzék,

1-1 százalékos elmozdulás elfogadása kérdéses még.

A szakszervezeti vezető úgy látja, ha a mostani, szerdai ülésen felmerült minimálbér- és garantált bérminimum emelés mértékét fogadják el véglegesnek, akkor is elérhető a garantált bérminimumot keresők körében a reálbéremelkedés, a minimálbért pedig közelíteni tudják a bruttó átlagkereset 50 százalékához.

Palkovics Imre rámutatott, a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodásban rögzített számokhoz képest a makromutatók megváltozása a felekből kikényszerített egy új megállapodást, ez lép majd érvénybe 2026-tól.