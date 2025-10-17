Nem úgy nő a gazdaság, ahogy várták – újra kell tárgyalni a bérmegállapodást

2024 novemberében kötötték meg a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretében a versenyszféra és a kormány hároméves bérmegállapodását. Ennek értelmében a minimálbér három éven át évente növekszik. „Ezt újra kéne tárgyalni, mivel a gazdasági növekedés töredéke az eddig vártnak” – jelentette ki Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára az InfoRádióban.

A bérmegállapodás keretében a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 13, majd pedig 2027-ben 14 százalékkal emelkedne. Ez azon a feltételen nyugszik, hogy a makrogazdasági mutatók a következők szerint alakulnak, olvasható a bérmegállapodásban:

2025 2026 2027 Bruttó átlagkereset-növekedés 8,7% 7,6% 7,4% GDP 3,4% 4,1% 4,3% Infláció 3,2% 3% 3%

Ha a tárgyév I-III. negyedévi átlagos tényadatai alapján a mutatók tekintetében az összesített eltérés több, mint egy százalékpont, 2026-ra, illetve 2027-re a minimálbér-emelés mértékét újratárgyalják.

2025-ben a tényadat szerint az infláció mértéke 4,7 százalék volt az első három negyedévben. A gazdasági növekedés tekintetében 0,5 százalék körülire számítanak munkaadói oldalon, de a kormányzat is 1 százalék alattira számít.

„Töredéke a gazdasági növekedés az eredetileg vártnak”

– jelentette ki Perlusz László.

Alaposan újra kell tárgyalni a megállapodást a főtitkár szerint, már csak a fenti képlet miatt is. A bérmegállapodás arra jött létre, hogy a minimálbér 2027-re elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát, de Perlusz László úgy fogalmazott, ez a jelenlegi adatok alapján nehezen teljesülhet.

A KSH adatai azt mutatják, az elmúlt években a minimálbér-emelések közelebb vitték ehhez az értékhez a kettő arányát, de a legfrissebb, 2025-ös értékek alapján 5 százalékpontos elmaradás tapasztalható. 2019 és 2023 között a kerekítve 41-43 százalékos sávban mozgott az arány, 2023-ban felugrott 49 százalékra. 2025-ben a január-júliusi rendszeres bruttó átlagkereseti adatok alapján 45 százalékos az arány.