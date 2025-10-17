ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.62
usd:
334.21
bux:
103003.88
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Nem úgy nő a gazdaság, ahogy várták – újra kell tárgyalni a bérmegállapodást

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

2025-re 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolt a VKF bérmegállapodása, ehelyett 0,5-1 százalékos lehet ez az érték, emiatt újra kell tárgyalni a hároméves bérmegállapodást – mondta el Perlusz László, a VOSZ főtitkára az InfoRádióban.

2024 novemberében kötötték meg a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretében a versenyszféra és a kormány hároméves bérmegállapodását. Ennek értelmében a minimálbér három éven át évente növekszik. „Ezt újra kéne tárgyalni, mivel a gazdasági növekedés töredéke az eddig vártnak” – jelentette ki Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára az InfoRádióban.

A bérmegállapodás keretében a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 13, majd pedig 2027-ben 14 százalékkal emelkedne. Ez azon a feltételen nyugszik, hogy a makrogazdasági mutatók a következők szerint alakulnak, olvasható a bérmegállapodásban:

2025 2026 2027
Bruttó átlagkereset-növekedés 8,7% 7,6% 7,4%
GDP 3,4% 4,1% 4,3%
Infláció 3,2% 3% 3%

Ha a tárgyév I-III. negyedévi átlagos tényadatai alapján a mutatók tekintetében az összesített eltérés több, mint egy százalékpont, 2026-ra, illetve 2027-re a minimálbér-emelés mértékét újratárgyalják.

2025-ben a tényadat szerint az infláció mértéke 4,7 százalék volt az első három negyedévben. A gazdasági növekedés tekintetében 0,5 százalék körülire számítanak munkaadói oldalon, de a kormányzat is 1 százalék alattira számít.

„Töredéke a gazdasági növekedés az eredetileg vártnak”

– jelentette ki Perlusz László.

Alaposan újra kell tárgyalni a megállapodást a főtitkár szerint, már csak a fenti képlet miatt is. A bérmegállapodás arra jött létre, hogy a minimálbér 2027-re elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát, de Perlusz László úgy fogalmazott, ez a jelenlegi adatok alapján nehezen teljesülhet.

A KSH adatai azt mutatják, az elmúlt években a minimálbér-emelések közelebb vitték ehhez az értékhez a kettő arányát, de a legfrissebb, 2025-ös értékek alapján 5 százalékpontos elmaradás tapasztalható. 2019 és 2023 között a kerekítve 41-43 százalékos sávban mozgott az arány, 2023-ban felugrott 49 százalékra. 2025-ben a január-júliusi rendszeres bruttó átlagkereseti adatok alapján 45 százalékos az arány.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Nem úgy nő a gazdaság, ahogy várták – újra kell tárgyalni a bérmegállapodást

bérmegállapodás

minimálbér

munkabér

vosz

perlusz lászló

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azonnal kattanhat a bilincs Vlagyimir Putyinon, ahogy Budapestre ér – meg van kötve a magyar kormány keze

Azonnal kattanhat a bilincs Vlagyimir Putyinon, ahogy Budapestre ér – meg van kötve a magyar kormány keze

Magyarország hivatalosan továbbra is a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja, így elvileg köteles együttműködni a testülettel – még akkor is, ha áprilisban bejelentette a kilépését – tették világossá az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján. A kérdés azért vált különösen kényessé, mert Vlagyimir Putyin a jövő héten Budapestre érkezik Donald Trumppal közösen, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak, miközben a hágai bíróság háborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki ellene. Az Európai Bizottság szerint az uniós álláspont az ICC ügyében változatlan, és minden tagállamtól, így Magyarországtól is elvárják, hogy tiszteletben tartsa a nemzetközi jogot és a bíróság függetlenségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Félnek a balhétól, kitiltják a vendégszurkolókat: nehéz döntést hozott meg az angol klub

Félnek a balhétól, kitiltják a vendégszurkolókat: nehéz döntést hozott meg az angol klub

Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make case for long-range missiles at White House meeting with Trump

Zelensky to make case for long-range missiles at White House meeting with Trump

Ukraine's president is visiting Washington for the third time, days after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 13:26
Három különböző erő tolja felfelé az arany árát, de lesz egy határ a szakértő szerint
2025. október 17. 11:49
Madár István: az emberek fele 394 ezer forint alatt keres, de magas a bérnövekedés
×
×
×
×